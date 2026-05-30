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Orages : voici les 42 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 42 départements en vigilance jaune orages, pour la journée du samedi 30 mai.

Pour cette fin de mois de mai historiquement chaude, Météo-France a soumis 42 départements en vigilance jaune orages, pour la journée de ce samedi 30 mais. 

© Météo-France

Sont ainsi concernés : l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gard, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et le Nord. 

Mais aussi, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. 

Par ailleurs, la principauté d'Andorre est également soumise à cette vigilance jaune orages de Météo-France. 

Et si le tonnerre gronde ce samedi en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, vers les Pyrénées et dans la moitié nord de la France, c'est qu'un «épisode caniculaire», totalement inédit pour une fin mai, est toujours en cours.

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Au-delà des orages, Météo-France a également placé 4 départements en vigilance orange canicule pour samedi, ainsi que 24 autres départements en vigilance jaune canicule. 

 

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