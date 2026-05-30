PSG-Arsenal, concerts d'Aya Nakamura et de Damso, Roland-Garros... D'importantes perturbations attendues sur les routes à Paris ce samedi

Des zones de stationnement interdites, une circulation réduite et une sécurité renforcée, les routes parisiennes vont être sous vigilance extrême ce samedi soir en raison des événements prévus. Voici les différentes restrictions prises par la préfecture de police.

À pied, à vélo ou en voiture, les routes vont être perturbées. Ce samedi 30 mai, alors que Paris va vivre de grands événements, la circulation va être compliquée dans plusieurs secteurs et la sécurité renforcée.

Entre le concert d'Aya Nakamura au Stade de France, celui de Damso à La Défense Arena, Roland-Garros et l'affiche finale de la Ligue des champions PSG-Arsenal, les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe, ne seront plus accessibles dès cet après-midi 15h et jusqu'à dimanche 5h. Il sera interdit de s'y rendre à pied, en vélo ou en voiture et de s'y garer.

Contrôle de police, fouille de sacs, interdiction de circuler... Autour du Stade de France un périmètre de sécurité a été mis en place depuis hier et dès ce soir il s'appliquera également autour du Parc des Princes jusqu'à dimanche 5h.

En cas de victoire du PSG en Ligue des Champions, le Champs de Mars sera réquisitionné pour accueillir les célébrations des supporters, dimanche après-midi. Le stationnement y est donc interdit dès samedi 22h et la circulation dès dimanche midi jusqu'à 20h.

Pour rappel, plusieurs stations de métro ne seront pas accessibles dès 17h dont Charles-de-Gaulle - Étoile (métros 1, 2, 6 et RER A), Franklin D.Roosevelt (métros 1, 9), Champs-Élysées - Clémenceau (métros 1, 13) ou encore Concorde (métros 1, 8, 12).