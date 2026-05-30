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Qui est Frédéric Rose, le nouveau directeur de cabinet d'Emmanuel Macron ?

Frédéric Rose arrive à l'Elysée en tant que directeur de cabinet du président de la République. [Charlotte SIEMON / AFP]
Par Antoine Sabatier
Publié le - Mis à jour le

Frédéric Rose a été nommé directeur de cabinet d’Emmanuel Macron et prendra ses fonctions à compter du 6 juin, d'après un arrêté publié samedi au Journal officiel. Il succède ainsi à Georges-François Leclerc, nommé en octobre 2025.

Préfet des Yvelines depuis plus de deux ans, Frédéric Rose vient d’être nommé officiellement directeur du cabinet du président de la République, Emmanuel Macron. Il prendra ses fonctions le samedi 6 juin 2026. L’homme de 52 ans affiche une carrière de près de trois décennies à la haute fonction publique.

Né à Rennes, le Breton a débuté sa carrière comme magistrat, étant titulaire d’une maîtrise de droit. Il est ensuite rentré dans la fonction publique, notamment nommé chargé de mission au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale en 1998. Il a ensuite exercé dans l’ouest de la France, en tant que directeur de cabinet des préfets de Vendée, du Finistère ou encore de la région Midi-Pyrénées.

un habitué de l'Elysée

Son passage d’un an et demi comme chef de cabinet du préfet de Police de Paris l’a amené à se rapprocher de la capitale, de 2012 à 2013. Il est nommé Secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fin 2019. Un peu moins d’un an plus tard, il devient conseiller Intérieur et Sécurité auprès du président de la République.

Début 2024, il est nommé préfet des Yvelines, poste qu’il occupait jusqu’à cette semaine, lors de laquelle il a été nommé directeur du cabinet d’Emmanuel Macron, qui lui a remis la Légion d’honneur.

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Fidèle serviteur du macronisme, il est souvent décrit comme «bon vivant et gros bosseur», et très pointu dans son domaine de compétences. En tant que directeur de cabinet, il sera chargé de superviser le cabinet de la présidence et d’assister le chef de l’État dans son organisation quotidienne.

ElyséeEmmanuel MacronFonction publique

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