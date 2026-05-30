Une statue en hommage à des soldats du Débarquement volée en Normandie, la mairie lance un appel à témoins

Une statue à la mémoire de soldats écossais ayant participé au Débarquement a été volée sur la commune de Bréville-les-Monts (Calvados) ce vendredi 29 mai. La mairie dénonce «un acte honteux» à quelques jours des cérémonies de commémoration du Débarquement.

«Un acte honteux». C'est avec ces mots que la mairie de Bréville-les-Monts (Calvados) qualifie les faits. Une statue en bronze rendant hommage aux soldats écossais qui ont participé au Débarquement a disparu ce vendredi 29 mai, comme le relate ICI Normandie.

«C'est avec une grande tristesse que nous avons découvert ce matin la disparition de la statue du joueur de cornemuse. (...) Un souvenir de l'histoire de la France, de la commune», écrit la municipalité sur sa page Facebook.

Cet incident intervient à quelques jours des cérémonies de commémoration du Débarquement du 6 juin 1944.

©Mairie de Bréville-les-Monts

Un appel à témoins lancé

Dans le même post, la mairie lance une bouteille à la mer. «Si vous avez vu ou entendu quelque chose hier soir, merci de contacter la mairie», ajoute-t-elle.

Cette statue représente un soldat écossais en train de jouer de la cornemuse. Elle rend hommage aux soldats de la 51st Highland Infantry Division qui ont combattu dans le secteur de la commune lors du Débarquement de juin 1944.