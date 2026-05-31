Estimé à plus de deux millions d’euros, un manuscrit sur la légende du roi Arthur mis aux enchères

Le 8 juillet prochain, un livre racontant une partie de la légende du roi Arthur sera mis aux enchères. Le recueil est estimé entre 2 et 2.5 millions d'euros.

Une œuvre historique. Présenté par la Maison Christie's, un manuscrit arthurien exceptionnel du XIIIe siècle sera proposé aux enchères le huit juillet prochain.

Écrite entre 1290 et 1300, l'Estoire Del Saint Graal ou encore le Graal de Clermont-Tonnerre est l'un des plus anciens témoins conservés du cycle Lancelot-Graal.

Ce recueil est considéré par les spécialistes comme un des trois seuls exemplaires comparables encore en mains privées, et le plus ancien complètement illustré.

Estimé entre 2 et 2.5 millions d'euros, ce livre en ancien français réunit : l'Estoire du Graal attribuée à Robert de Boron, le Merlin en prose et la Suite-Vulgate du Merlin.

L'Œuvre navigue entre des mains privées

Cette œuvre se distingue par ses nombreuses iconographies, comme celle du magicien Merlin métamorphosé en cerf.

Les historiens des légendes arthuriennes affirment que l'accès limité au recueil a freiné les études et les recherches. Depuis le XVe siècle, le Graal de Clermont-Tonnerre circule entre plusieurs particuliers privés.

Ils espèrent l'acquisition de cette œuvre par une institution publique afin de faciliter les recherches sur les chevaliers de la Table ronde. Cette nouvelle mise aux enchères ravive donc l'espoir de nouvelles investigations.