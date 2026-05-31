Trafic de drogue : trois hommes jugés ce lundi en Guyane pour le meurtre d'Alicia Faye

Retrouvée morte d'une balle dans la tête à Cayenne (Guyane) en mars 2021. Alicia Faye est au cœur d'un procès qui s'ouvre ce lundi 1er juin devant la cour d'assises. Trois accusés comparaîtront lors des audiences prévues sur cinq jours.

Va-t-on enfin connaître le fin mot de cette sordide affaire ? Ce lundi 1er juin s'ouvre le procès du meurtre de la jeune femme, Alicia Faye, retrouvée morte d'une balle dans la tête en mars 2021. Cette Bordelaise de 25 ans avait été entraînée dans un réseau de trafic de cocaïne entre la Gironde et la Guyane.

Elle avait été abattue le 13 mars 2021 dans le quartier de Raban, à Cayenne, moins de 24 heures après son arrivée. Dix-sept personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Le volet trafic de stupéfiants a été jugé fin 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne, avec des peines allant de quatre à dix ans d'emprisonnement.

L'un des principaux suspects toujours en fuite

Concernant l'homicide, trois accusés comparaîtront pour meurtre, complicité de meurtre et vol aggravé en réunion des effets personnels de la victime. En difficulté financière, Alicia Faye avait effectué un premier voyage en Guyane en février 2021 pour le compte d'un trafiquant, avant d'y retourner un mois plus tard avec 25.000 euros en liquide destinés à un fournisseur local.

Comme elle, des milliers de «mules», souvent des personnes en difficulté financière recrutées pour ingérer ou dissimuler de la drogue avant de prendre l'avion, ont emprunté cette route ces dernières années.

Ce flux s'est toutefois nettement réduit depuis la mise en place d'un contrôle systématique de 100 % des passagers à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne.