Prisons : Gérald Darmanin intronise ce lundi le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, préside ce lundi, depuis Fleury-Mérogis (Essonne), la cérémonie d'installation de Pascal Courtade, le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire.

Il prend ses fonctions quelques jours après sa nomination. Jusqu'ici préfet de l'Aube, Pascal Courtade, nommé mercredi par Gérald Darmanin directeur général de l'administration pénitentiaire, prend ses fonctions ce lundi 1er juin.

Pour l'occasion, le garde des Sceaux préside la cérémonie d'installation de Pascal Courtade, organisée dans la matinée au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne.

Pascal Courtade est co-auteur du rapport sur les Frères musulmans et l'islamisme politique. «Un rapport que je lui avais confié à la demande du président de la République», avait souligné Gérald Darmanin mercredi dans un post publié sur X.

«Il poursuivra les nombreuses réformes engagées au sein de cette administration essentielle à la sécurité des Français, en particulier le renforcement de la sécurité des établissements pénitentiaires, la construction de nouvelles places de prison, la lutte contre la surpopulation carcérale et l'indispensable réinsertion des détenus», avait ajouté le ministre de la Justice.

Lors de ce déplacement, Gérald Darmanin évoquera ainsi logiquement la sécurisation des établissements pénitentiaires ainsi que la création de nouveaux centres. Dans son discours, il abordera de même la surpopulation carcérale, la protection des agents, la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de la récidive.

Un déplacement à Béziers reporté

Dans l'après-midi, le garde des Sceaux devait par ailleurs se rendre à Béziers (Hérault) afin de visiter le centre pénitentiaire local, en présence du maire de la ville, Robert Ménard.

Mais, selon nos informations, sa visite a finalement été reportée à une date ultérieure. Ce changement d'agenda serait dû à un rendez-vous imprévu avec le président de la République, Emmanuel Macron assurent nos confrères du Midi Libre.

Pour rappel, au 1er avril 2026, la France comptait 88.145 détenus pour 65.353 places dans les établissements pénitentiaires.

Le taux de surpopulation carcérale s'élevait ainsi à 139%, selon les chiffres du ministère de la Justice.