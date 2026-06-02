Boualem Sansal : Grande Interview, documentaire inédit, invités exceptionnels... Une journée spéciale consacrée à l'écrivain ce mardi sur CNEWS

A l'occasion de la sortie de son dernier livre, «La Légende», CNEWS consacre ce mardi une journée spéciale à Boualem Sansal, plus de six mois après sa libération des geôles algériennes. A 8h10, Laurence Ferrari recevra l'écrivain dans La Grande Interview. Puis à 21h, un documentaire inédit sera diffusé.

Événement sur CNEWS. Six mois après sa libération, et à l'occasion de la parution de son livre «La Légende» aux éditions Grasset ce 2 juin, CNEWS déploie ce mardi un dispositif exceptionnel consacré à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Une journée spéciale qui mêle entretien, extraits exclusifs et diffusion d’un documentaire inédit, pour retracer le parcours hors norme de l'auteur, devenu le centre d'un emballement médiatique.

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🗓️ Ce mardi 2 juin



✅ À l'occasion de la sortie du livre de l'écrivain Boualem SANSAL #CNEWS vous propose une journée spéciale



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Dès 8h10, Laurence Ferrari recevra Boualem Sansal dans La Grande Interview. Un moment qui permettra à l’écrivain de revenir sur son ouvrage dans lequel il raconte son incarcération en Algérie ou encore son départ de la maison d'édition Gallimard.

Tout au long de la journée se succéderont sur les plateaux des personnalités de premier plan : Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur au moment des faits, Arnaud Benedetti et Noëlle Lenoir, respectivement fondateur et présidente du comité de soutien à l'écrivain, François Zimeray, son premier avocat, ou encore l'ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt.

Point d’orgue de cette programmation spéciale : la diffusion à 21h d'un documentaire inédit «Boualem Sansal : la Légende», dont des extraits exclusifs seront dévoilés à l'antenne tout au long de la journée.

Comment un écrivain de renommée mondiale, entré à l’Académie française, est-il devenu l'ennemi numéro un d’un régime au point de risquer la prison à perpétuité ? Ce documentaire exceptionnel dévoile les coulisses d'une incarcération abusive en novembre 2024 et révèle les secrets d'un bras de fer diplomatique international. Au-delà du thriller, le film dresse le portrait intime d'un homme.