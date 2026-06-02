Les éponges libèrent des microplastiques à chaque fois que vous faites la vaisselle, selon une étude

Une récente étude de l'université de Bonn, en Allemagne, révèle pour la première fois que les éponges domestiques diffusent en continu des microplastiques, dans des proportions bien plus importantes qu’on ne l’imaginait.

C’est un réflexe du quotidien qui pourrait coûter cher à l’environnement. À chaque frottement sur une assiette ou une casserole, l’éponge à vaisselle s’use et libère des fragments plastiques microscopiques. Invisibles à l’œil nu, ces particules de moins de 5 millimètres s’accumulent pourtant à grande échelle.

Des chercheurs de l'université de Bonn, en Allemagne, ont mesuré dans une récente étude ce phénomène dans des conditions proches de la réalité. Selon un article publié par SciTechDaily, l'étude a combiné des tests en laboratoires scientifiques sur des foyers en Allemagne et en Amérique du Nord.

355 tonnes de microplastiques par an

Les scientifiques ont constaté que toutes les éponges rejettent des microplastiques, en quantités variables. Résultat : entre 0,68 et 4,21 grammes par personne et par an.

En Allemagne, cela représenterait jusqu’à 355 tonnes de microplastiques par an pour un seul type d’éponge. Si les stations d’épuration en captent une grande partie, plusieurs tonnes finissent malgré tout dans les rivières, les sols et les écosystèmes.

Des éponges moins polluantes que d'autres

Autre enseignement : toutes les éponges ne se valent pas. Leur composition influence directement les rejets. Certaines, dites plus «organiques», contiennent nettement moins de plastique (15,9% de plastique) que les modèles classiques (59,3%) et en libèrent donc moins, même à usure équivalente.

L’étude apporte aussi des pistes concrètes. Premier enseignement, et le plus contre-intuitif, la consommation d'eau représente entre 85 et 97% de l'impact environnemental total de la vaisselle à la main. Couper le robinet pendant le lavage, choisir des éponges moins plastiques et les conserver plus longtemps permettent aussi de faire la différence, sans bouleverser ses habitudes.