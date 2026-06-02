Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour risque de vents violents concernant la journée de ce mardi 2 juin.

Cela va souffler très fort dans le sud-est du pays. Cinq départements ont été placés en vigilance jaune ce mardi 2 juin pour «vent». Sont concernés : l'Allier, l'Ain, la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie.

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«En journée, les pluies orageuses se décalent sur la moitié est de l'Hexagone avec des ondées possibles jusqu'aux régions méditerranéennes. L'activité pluvieuse et orageuse peut être localement soutenue, notamment entre la vallée du Rhône, l'Alsace, le Jura et les Alpes, donnant un bon arrosage, avec par endroits de la grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 60/80 km/h, voire localement 90 km/h», a annoncé le service météorologique.

«Sur les 2/3 nord du pays, le vent d'ouest devient sensible et peut souffler en pointes entre 50 et 60 km/h, localement jusqu'à 70 km/h sous les averses orageuses. La tramontane se renforce aussi dans son domaine jusqu'à 70 km/h», a ajouté Météo-France.