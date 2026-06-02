Xavier Dupont de Ligonnès : le fugitif pourrait avoir continué à poster des messages sur Internet pendant six ans

Fugitif le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait avoir continué à échanger sur un forum pendant six ans après la tuerie familiale survenue à Nantes, en 2011.

Ce serait potentiellement un rebondissement extraordinaire. Sous le pseudo d’«Epsilon», Xavier Dupont de Ligonnès pourrait avoir participé à des échanges sur un forum religieux en ligne jusqu’en 2017, soit six ans après les faits dans lesquels il serait impliqué.

Selon une enquête menée par Ouest-France et publiée lundi 1er juin, le fugitif, recherché pour le meurtre de sa femme et de leurs trois enfants à Nantes en 2011, aurait continué de fréquenter ce forum sur lequel il avait déjà l’habitude d’échanger avant les faits.

En effet, au cours de l’enquête policière, les enquêteurs ont déterminé qu’il possédait deux comptes, celui de «Chevy» et de «LIGO», qu’il utilisait pour débattre sur le site «cite-catholique.org» en 2009 et 2010.

Grâce à des analyses stylométriques sur 6.500 profils présents sur ce forum, Ouest-France a pu sortir un compte du lot, pouvant appartenir à Xavier Dupont de Ligonnès : «Epsilon».

Des similitudes troublantes

La stylométrie est une méthode d’analyse qui consiste à comparer les habitudes d’écriture d’une personne en prenant en compte la syntaxe, le vocabulaire, la ponctuation ou encore les expressions qui reviennent régulièrement.

Tous ces détails ont donc permis de remonter de nombreuses similitudes entre les trois comptes, «Chevy», «LIGO» et «Epsilon». À noter que le journal a également comparé ces messages avec des écrits privés issus du dossier de l’enquête.

Parmi les similitudes, les expressions «CQFD» ou «Liste non exhaustive» sont celles qui sont le plus revenues dans les messages issus des trois comptes. Une ponctuation plutôt caractéristique, comme l’usage de multiples points d’interrogation ou d’exclamation, a également été remarquée par les différentes analyses.

Un sujet spécifique évoqué

Autre détail, et pas des moindres, un sujet assez spécifique a été abordé à la fois par Xavier Dupont de Ligonnès dans une lettre manuscrite en 2008 et par «Epsilon», quelques semaines avant les crimes.

En effet, toujours selon Ouest-France, le fugitif avait évoqué des contradictions au sein de la Bible concernant trois rois de l’ancien Testament : Achazia, Baescha et Jojakin.

Des contradictions également relevées par «Epsilon» dans plusieurs messages publiés sur le forum. Aucun autre membre de ce dernier n’avait abordé ce sujet auparavant.

Ouest-France affirme par ailleurs qu’aucun autre profil ne présenterait un niveau de concordance aussi fort avec les écrits attribués à Xavier Dupont de Ligonnès. De quoi relancer les théories affirmant que le fugitif est toujours vivant.