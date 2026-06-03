Pont de Bir-Hakimi, Boulevard Ousmane... Ces rues célèbres ont été rebaptisées pour fêter le sacre du PSG

Après le deuxième sacre d’affilée du PSG en Ligue des Champions ce samedi, un duo d’artistes a rebaptisé ce mardi 14 rues de la capitale en l’honneur des joueurs et du coach parisien, Luis Enrique.

Une initiative visant à fêter le «back-to-back» des Parisiens dans la compétition. Pour mettre en avant le deuxième titre consécutif du PSG en Ligue des Champions, un duo d’artistes, Loïc Andria et Benoît Metivier, a rebaptisé 14 rues de la capitale en hommage aux joueurs parisiens.

🤩 Incroyable ! Pour célébrer le back-to-back de notre grand PSG, des artistes ont rebaptisé les rues de Paris aux noms des doubles vainqueurs de la Ligue des champions ! 🏆🔴🔵



📹/✍️ @andria3000_@BeMetivierpic.twitter.com/x9AQE0QoZF — Mookie (@MookieBarbu) June 3, 2026

Ce projet, baptisé «Les rues de la victoire», a ainsi mis à l’honneur l’entraineur Luis Enrique, ainsi que Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Désiré Doué, Marquinhos, Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Matveï Safonov, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes et le ballon d’Or Ousmane Dembélé.

14 lieux de Paris ont été renommés à la gloire des joueurs du PSG par le collectif artistique « The True Frame » ! ❤️💙



👉 Rue Pacho

👉 Rue de Neves

👉 Avenue Vitor Machado Vitinha

👉 Rue de Doué

👉 Rue Saint Marquinhos

👉 Rue des Barcola

👉 Place du Colonel Fabian

👉 Pont de… pic.twitter.com/kTxxp2fcxP — Actu Foot (@ActuFoot_) June 2, 2026

Des jeux de mots avec les noms des joueurs et la dénomination d’origine de la rue ont ainsi donné «Boulevard Ousmane» pour le «Boulevard Haussmann» ou encore le «Pont de Bir-Hakimi» pour le «Pont de Bir-Hakeim».

Cette initiative, déjà testée en 2025 avec le panneau «Boulevard Ousmane», a été élargie pour ce «back-to-back» réalisé par le PSG en Ligue des Champions. L’objectif de ce travail artistique est ainsi faire perdurer pendant quelques jours la ferveur de cet événement historique pour le football français.

La RATP renomme des stations de métro

À la suite du sacre du PSG en Ligue des champions samedi soir, la RATP a renommé plusieurs stations de métro à la gloire des Parisiens.

La station «Porte de Saint-Cloud», qui dessert notamment le Parc des Princes sur la ligne 9, est provisoirement rebaptisée «Paris est magique».

[Evènement] Ils l’ont fait 🏆

La #RATP célèbre la victoire du @PSG_Inside : Porte de Saint-Cloud sur la #ligne9 devient Paris est magique ✨#ChampionsLeaguepic.twitter.com/E8v044w6ie — Ligne 9 (@Ligne9_RATP) May 31, 2026

Sur la ligne 3, la station «Europe» a, quant à elle, été rebaptisée «Champions d'Europe», ornée de deux étoiles au-dessus de son nom.

[Evènement] Ici c’est Paris ! ⭐⭐

Pour célébrer la 2ème victoire du @PSG_Inside à la #ChampionsLeague, la station Europe sur la #ligne3 se transforme en Champions d’Europe 🏆#RATPpic.twitter.com/hNFqZK2Y5N — Ligne 3 (@Ligne3_RATP) May 31, 2026

La Régie autonome des transports parisiens continue de faire preuve d’inventivité : la station «Rue du Bac» devient «Rue du Back2Back», avec, une fois encore, deux étoiles présentes sur le panneau.