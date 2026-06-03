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Pont de Bir-Hakimi, Boulevard Ousmane... Ces rues célèbres ont été rebaptisées pour fêter le sacre du PSG

Le «Pont de Bir-Hakeim» s'est ainsi transformé en «Pont de Bir-Hakimi» pour rendre hommage au joueur marocain du PSG. [X@MookieBarbu]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après le deuxième sacre d’affilée du PSG en Ligue des Champions ce samedi, un duo d’artistes a rebaptisé ce mardi 14 rues de la capitale en l’honneur des joueurs et du coach parisien, Luis Enrique.

Une initiative visant à fêter le «back-to-back» des Parisiens dans la compétition. Pour mettre en avant le deuxième titre consécutif du PSG en Ligue des Champions, un duo d’artistes, Loïc Andria et Benoît Metivier, a rebaptisé 14 rues de la capitale en hommage aux joueurs parisiens.

Ce projet, baptisé «Les rues de la victoire», a ainsi mis à l’honneur l’entraineur Luis Enrique, ainsi que Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Désiré Doué, Marquinhos, Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Matveï Safonov, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes et le ballon d’Or Ousmane Dembélé.

Des jeux de mots avec les noms des joueurs et la dénomination d’origine de la rue ont ainsi donné «Boulevard Ousmane» pour le «Boulevard Haussmann» ou encore le «Pont de Bir-Hakimi» pour le «Pont de Bir-Hakeim».

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Cette initiative, déjà testée en 2025 avec le panneau «Boulevard Ousmane», a été élargie pour ce «back-to-back» réalisé par le PSG en Ligue des Champions. L’objectif de ce travail artistique est ainsi faire perdurer pendant quelques jours la ferveur de cet événement historique pour le football français.

La RATP renomme des stations de métro

À la suite du sacre du PSG en Ligue des champions samedi soir, la RATP a renommé plusieurs stations de métro à la gloire des Parisiens.

La station «Porte de Saint-Cloud», qui dessert notamment le Parc des Princes sur la ligne 9, est provisoirement rebaptisée «Paris est magique».

Sur la ligne 3, la station «Europe» a, quant à elle, été rebaptisée «Champions d'Europe», ornée de deux étoiles au-dessus de son nom.

La Régie autonome des transports parisiens continue de faire preuve d’inventivité : la station «Rue du Bac» devient «Rue du Back2Back», avec, une fois encore, deux étoiles présentes sur le panneau.

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