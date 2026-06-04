Disneyland Paris n'a toujours pas récupéré les 3,6 milliards d'euros investis il y a plus de 30 ans

Depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris n'a toujours pas réussi à récupérer les 3,6 milliards d'euros investis pour la création du parc, révèle un rapport publié dans le Guardian ce jeudi 4 juin.

Olaf, Anna et Elsa réussiront-ils à rentabiliser les milliards d'euros investis il y a trois décennies ? Inauguré le 12 avril 1992, Disneyland Paris est devenu le parc d'attraction le plus emblématique d'Europe. Pourtant, il n'a toujours pas réussi à récupérer les 3,6 milliards d'euros déboursés pour la création du parc, selon un rapport de la firme obtenu par le Guardian jeudi 4 juin.

Ce déficit s'explique par un engagement scellé il y a plus de trente ans entre la compagnie Euro Disney Associés et le gouvernement français. Pour acquérir les 22,3 km2 de terrain, Euro Disney Associés a été contraint d'accepter un partenariat public/privé. Le contrat a été signé en mars 1987 entre les pouvoirs publics français et la société privée Euro Disney Associés.

Le gouvernement dispose de 51% du parc, contre 49% pour la firme aux grandes oreilles. Comme Disney n'est pas l'actionnaire majoritaire du parc, ils n'ont pas pu investir massivement comme ils l'ont fait pour le parc américain. Près de 60% des coûts ont donc été financés par des prêts bancaires, ce qui a posé problème pour Euro Disney Associés. Les dettes se sont rapidement accumulées.

Des périodes creuses

D'autant plus que Disneyland Paris a été victime d'une série de malchances. Son deuxième parc, ouvert en 2002, a pâti des attentats du 11-Septembre, où l'on a observé une baisse de tourisme considérable. Le complexe a aussi souffert d'une autre période creuse en 2015/2016, après les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre.

Raison pour laquelle Walt Disney a racheté l'entreprise Euro Disney Associés, ce qui a permis de rembourser les emprunts bancaires et de racheter les parts des actionnaires. Le parc était sur le point d'atteindre une rentabilité avant que ne frappe la pandémie du Covid-19.

2025, une année record

Malgré ce déficit, le parc se porte très bien. 16 millions de personnes visitent chaque année le complexe touristique. L'année dernière, Disneyland Paris a enregistré un record de bénéfices avec 260 millions d'euros récoltés. Un montant multiplié par trois par rapport à 2024, notamment permis grâce à la mise en place d'une tarification dynamique. Cela signifie que les prix varient en fonction de la demande.

Selon les résultats, les touristes seraient plus nombreux à découvrir le parc et surtout à dépenser dans l'enseigne, qu'il s'agisse des hôtels, des produits dérivés ou des restaurants. Ce sont les meilleurs chiffres de l'année pour un parc Disney dans le monde, en dehors des Etats-Unis qui réalisent des bénéfices bien plus élevés.

Le complexe parisien devrait continuer de séduire puisqu'un nouveau parc dédié à La Reine des neiges vient d'ouvrir fin mars. Cet agrandissement a nécessité un investissement de 2 milliards de dollars (environ 1,7 milliard d'euros).