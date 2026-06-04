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En directDisparition de Lyhanna : le corps d'un enfant «porteur de vêtements similaires» a été découvert dans une usine agricole

[Ed JONES / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Portée disparue depuis vendredi dernier dans le Gers, Lyhanna, fillette de 11 ans, n'a pas donné signe de vie depuis 7 jours. Selon une source proche du dossier, un corps a été retrouvé dans le Gers. L'identification est en cours.
Gérald Darmanin se dit très inquiet d’un «dysfonctionnement» de la justice

Gérald Darmanin s'est dit «terrifié» par un dysfonctionnement» de la chaîne judiciaire dans l'affaire Lyhanna après la découverte jeudi d'un corps, porteur de vêtements similaires» à ceux de la mineure enlevée dans le Gers.

Alors que le principal suspect avait fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2017, «nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui est révélateur, je crois, de notre mauvaise organisation», a déclaré le ministre à la presse lors d'un déplacement à Béziers. Il a assuré que l'enquête administrative ordonnée par le gouvernement serait rendue «publique», évoquant de possibles «sanctions».

Sur les réseaux
«L'affaire Lyhanna illustre l'incapacité systémique de notre société à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles», réagit Marine Tondelier

Dans une publication postée sur X ce jeudi 4 juin, la secrétaire générale d'EELV Marine Tondelier a réagit à la disparition de Lyhanna. Elle a dénoncé un «fait social» qui «illustre l'incapacité systémique de notre société à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles».

Sébastien Lecornu réunira vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice

Sébastien Lecornu réunira vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice «pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna», a annoncé Matignon jeudi, actant du même coup le report d'un déplacement du Premier ministre prévu dans une prison ultra-sécurisée de Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais).

Alerte
Le corps retrouvé est celui d’un enfant «porteur de vêtements similaires»

Le corps retrouvé jeudi après-midi dans une exploitation agricole du Gers est probablement celui de Lyhanna, disparue depuis vendredi, mais une autopsie devra le confirmer, a annoncé le procureur d'Agen Olivier Naboulet.

«Dans un espace écarté d’une vue directe, le corps paraissant être celui d’un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition», a indiqué le procureur dans un communiqué.

Alerte
Les gendarmes ont découvert un corps dans une usine agricole à Puycasquier (Gers)

Selon une source proche du dossier, un corps a été retrouvé ce jeudi 4 juin dans une usine agricole, au sein de la zone de recherches, dans le Gers. Un barrage de gendarmerie était installé sur la route, à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Fleurance, le bourg où la collégienne avait été vue la dernière fois, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les opérations d’identification sont en cours.

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