Gérald Darmanin s'est dit «terrifié» par un dysfonctionnement» de la chaîne judiciaire dans l'affaire Lyhanna après la découverte jeudi d'un corps, porteur de vêtements similaires» à ceux de la mineure enlevée dans le Gers.

Alors que le principal suspect avait fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2017, «nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui est révélateur, je crois, de notre mauvaise organisation», a déclaré le ministre à la presse lors d'un déplacement à Béziers. Il a assuré que l'enquête administrative ordonnée par le gouvernement serait rendue «publique», évoquant de possibles «sanctions».