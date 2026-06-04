Gérald Darmanin s'est dit «terrifié» par un dysfonctionnement» de la chaîne judiciaire dans l'affaire Lyhanna après la découverte jeudi d'un corps, porteur de vêtements similaires» à ceux de la mineure enlevée dans le Gers.
Alors que le principal suspect avait fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2017, «nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui est révélateur, je crois, de notre mauvaise organisation», a déclaré le ministre à la presse lors d'un déplacement à Béziers. Il a assuré que l'enquête administrative ordonnée par le gouvernement serait rendue «publique», évoquant de possibles «sanctions».
Dans une publication postée sur X ce jeudi 4 juin, la secrétaire générale d'EELV Marine Tondelier a réagit à la disparition de Lyhanna. Elle a dénoncé un «fait social» qui «illustre l'incapacité systémique de notre société à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles».
L'affaire Lyhanna n'est pas un fait divers.
C'est un fait social qui illustre l'incapacité systémique de notre société à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles.
Et même des violences tout court.
En 2026, on meurt encore d'être une femme.
D'être une enfant.…
— Marine Tondelier (@marinetondelier) June 4, 2026
Sébastien Lecornu réunira vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice «pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna», a annoncé Matignon jeudi, actant du même coup le report d'un déplacement du Premier ministre prévu dans une prison ultra-sécurisée de Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais).
Le corps retrouvé jeudi après-midi dans une exploitation agricole du Gers est probablement celui de Lyhanna, disparue depuis vendredi, mais une autopsie devra le confirmer, a annoncé le procureur d'Agen Olivier Naboulet.
«Dans un espace écarté d’une vue directe, le corps paraissant être celui d’un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition», a indiqué le procureur dans un communiqué.
Selon une source proche du dossier, un corps a été retrouvé ce jeudi 4 juin dans une usine agricole, au sein de la zone de recherches, dans le Gers. Un barrage de gendarmerie était installé sur la route, à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Fleurance, le bourg où la collégienne avait été vue la dernière fois, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Les opérations d’identification sont en cours.