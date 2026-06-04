Un ascenseur tombe en panne dans un Ehpad, des rugbymen stoppent l’entraînement et portent les résidents jusqu’à leur chambre

À Maîche (Doubs), des rugbymen ont interrompu leur entraînement le 28 mai dernier pour aider des résidents d’un Ehpad à regagner leur chambre après une panne des ascenseurs de l’établissement.

Une scène qui donne du baume au cœur. Le 28 mai dernier, en fin de journée, les deux ascenseurs de l’Ehpad de Maîche sont tombés en panne au même moment. De quoi compliquer sérieusement la tâche du personnel : plusieurs résidents à mobilité réduite se trouvaient alors bloqués au rez-de-chaussée, sans possibilité de regagner leur chambre.

Face à l’impossibilité de faire intervenir un technicien avant le lendemain, la direction de l’établissement a rapidement cherché une solution. Elle s’est alors tournée vers la mairie de la commune.

«J’ai aussitôt pensé aux associations locales», a expliqué le maire de Maîche, Régis Ligier, à L’Est Républicain. L’élu a notamment contacté les joueurs du Rugby Club du Pays maîchois ainsi que ceux de l’Entente sportive du Pays maîchois. Une demande à laquelle les sportifs n’ont pas hésité à répondre.

Une mission de solidarité

Quelques minutes avant le début de leur séance, une dizaine de rugbymen ont ainsi rejoint l’Ehpad, encore vêtus de leur tenue d’entraînement. Avec l’aide de chaises adaptées prêtées par un service d’ambulances, ils ont transporté un à un les résidents jusqu’à leur chambre.

Une opération qui a permis à une dizaine de pensionnaires de retrouver leur logement sans difficulté malgré la panne.

Selon la directrice de l’établissement, les résidents ont particulièrement apprécié ce coup de main improvisé. «Ils étaient ravis de voir ces jeunes gens prendre soin d’eux en douceur et avec efficacité», a-t-elle confié, toujours auprès de nos confrères.

Pour les sportifs, cette intervention a finalement remplacé l’échauffement du soir. Une manière concrète d’illustrer les valeurs qu’ils revendiquent. «Le rugby, ce n’est pas seulement un sport. C’est aussi des valeurs, de l’entraide et du vivre-ensemble», a d’ailleurs souligné le Rugby Club du Pays maîchois sur sa page Facebook.

Les deux ascenseurs ont finalement été remis en service dès le lendemain matin, mettant fin à cet épisode qui aura surtout mis en lumière la mobilisation express des bénévoles de la commune.