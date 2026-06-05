Hantavirus : la plupart des cas contacts français vont sortir d'isolement ce samedi

Une vingtaine de Français, qui avaient potentiellement été en contact avec la croisiériste néerlandaise décédée d'une infection à l'hantavirus en avril dernier, vont sortir de trois semaines d'isolement à l'hôpital demain, samedi 6 juin.

La sortie est proche. Une étape importante dans la gestion de l’épisode sanitaire lié à l’Hantavirus sera franchie ce samedi 6 juin. Selon le ministère de la Santé, la majorité des personnes identifiées comme cas contacts d'une passagère contaminée vont pouvoir quitter leur isolement.

Au total, 22 Français, susceptibles d’avoir été exposés lors de vols internationaux, vont mettre fin à trois semaines d’isolement hospitalier. Ces personnes avaient voyagé à bord de deux liaisons aériennes reliant notamment Sainte-Hélène à Johannesburg, au cours desquelles la passagère néerlandaise infectée aurait été présente.

Aucune d’entre elles n’a été testée positive, et toutes étaient jusqu’ici suivies dans plusieurs établissements hospitaliers en France, notamment à Paris et Marseille. Le ministère de la Santé a précisé que «la période d’isolement des personnes contacts des vols internationaux se termine ce samedi 6 juin», confirmant la levée progressive des mesures.

Quatre cas restent isolés jusqu’au 21 juin

Toutes les personnes identifiées ne sont cependant pas concernées par cette levée d’isolement. Quatre Français doivent rester confinés jusqu’au 21 juin. Ils ont participé à la croisière du navire Hondius, au cours de laquelle une passagère néerlandaise avait été contaminée par le virus avant de décéder fin avril. Parmi les cas recensés en France, une seule personne a été testée positive à ce jour. Cette femme, hospitalisée à Paris, demeure en réanimation dans un état jugé «stable» par le ministère de la Santé.

La gestion de cette situation a reposé sur un protocole jugé particulièrement strict par les autorités françaises, après consultation d’experts scientifiques. Ceux-ci avaient estimé le risque épidémique globalement faible, tout en recommandant des précautions renforcées. Le gouvernement, alors conduit par le Premier ministre Sébastien Lecornu, avait défendu ces mesures, validées par la justice selon ses déclarations de fin mai.

L’Hantavirus est habituellement transmise à l’humain par contact avec des rongeurs infectés, mais certains contextes particuliers peuvent permettre des transmissions interhumaines, comme cela semble avoir été le cas dans cet épisode. Sur le navire de croisière, une dizaine de cas ont été recensés, dont trois décès, renforçant la prudence des autorités sanitaires dans la gestion des contacts.

Parmi les personnes encore confinées, certaines ont exprimé leur lassitude face à une mesure prolongée, malgré l’absence de symptômes et de test positif. «Non seulement nous ne sommes pas malades mais tant que notre sang ne contient aucune trace de virus, nous sommes certains de ne pas risquer la transmission de l’hantavirus», a assuré Roland Seitre. Il insiste sur le fait ne pas demander la fin de son confinement mais des conditions moins strictes d'isolement.