Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’est écrasé dimanche après-midi dans le Loiret, à Bray-Saint-Aignan, faisant un mort et deux blessés parmi les trois militaires à bord, alors que l’appareil participait à une mission de recherche dans la forêt d’Orléans.

Une perte tragique. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’est écrasé dimanche après-midi dans le Loiret, sur le territoire de la commune de Bray-Saint-Aignan, au cœur de la forêt domaniale d’Orléans. Le bilan est lourd : un gendarme est décédé et deux autres ont été blessés, selon un premier point communiqué par des sources proches du dossier à l’AFP.

Les deux blessés sont la pilote de l’appareil, une femme gendarme, et le mécanicien de bord. Les circonstances exactes du crash ne sont pas encore établies, les investigations étant toujours en cours dimanche soir.

L’hélicoptère effectuait une mission de recherche d’un adolescent disparu la veille, retrouvé depuis, selon plusieurs médias locaux.

Laurent Nuñez exprime sa «profonde tristesse»

«Cet après-midi, l'adjudant Dorian Larigaudrie de la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire a perdu la vie alors qu’il était en mission héliportée de recherche opérationnelle d’une personne disparue avec ses camarades des forces aériennes de la gendarmerie de Villacoublay, quand leur appareil s’est écrasé dans la forêt de Bray-Saint-Aignan», a pour sa part annoncé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur son compte X.

Cet après-midi, l’adjudant Dorian Larigaudrie de la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire a perdu la vie alors qu’il était en mission héliportée de recherche opérationnelle d’une personne disparue avec ses camarades des forces aériennes de la gendarmerie de… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) June 7, 2026

«J'exprime ma profonde tristesse face à cet accident tragique et je présente mes sincères condoléances à la famille de l’adjudant Dorian Larigaudrie et ses camarades ainsi qu’à tous les militaires de la gendarmerie dont je mesure la peine et salue l’engagement», a ajouté le ministre.

Un gendarme est décédé et deux autres ont été blessés

Peu après l’accident, d’importants moyens de secours ont été déployés dans cette zone forestière difficile d’accès. Des dizaines de sapeurs-pompiers et de véhicules ont été mobilisés pour sécuriser le site et intervenir. Des techniciens de l’identification criminelle se sont également rendus sur place afin de procéder aux premières constatations.

Toutes mes pensées accompagnent la gendarmerie nationale après le terrible accident d’hélicoptère survenu dans le Loiret. Chaque jour, en France, des milliers de femmes et d’hommes en uniforme risquent leur vie pour nous protéger. La Nation leur doit reconnaissance et respect. pic.twitter.com/MWtbKZ88Bx — Préfet Centre-Val de Loire et Loiret (@Prefet45_Centre) June 7, 2026

Le préfet du Loiret a exprimé son émotion et son soutien à la gendarmerie nationale dans un message publié sur X, saluant les militaires qui «risquent leur vie pour protéger la population» et rendant hommage à leur engagement quotidien.

Il n’a pas manqué de rappeler «les milliers de femmes et d’hommes en uniforme» qui risquent leur vie au quotidien pour protéger la population, ajoutant que «la Nation leur doit reconnaissance et respect». Une enquête devra désormais déterminer les causes précises de l’accident.