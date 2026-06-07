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Narcotrafic : près de Lyon, deux blessés par balles sur un point de deal

L'une des deux victimes est connue des services de police. [Denis CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une fusillade a éclaté ce samedi soir dans un point de deal à Villeurbanne. Deux hommes ont été blessés, les suspects sont toujours en fuite.

Une nouvelle fusillade liée au narcotrafic s’est produite à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon. Aux alentours de minuit ce samedi soir, dans un point de deal du quartier Verlaine-Tolstoï, deux hommes âgés de 21 et 26 ans ont été pris pour cible par des tirs alors qu’ils se trouvaient sur la voie publique, a appris l’AFP de sources policières et proches du dossier.

Les tireurs, deux individus circulant à trottinette électrique, dont l’un armé, ont ouvert le feu avant de prendre la fuite. Les victimes, grièvement blessées, ont été prises en charge par les secours. L’une a été touchée à la cuisse tandis que le pronostic vital de l’autre est engagé. Selon les premières informations, l’une des deux victimes est connue des services de police.

Une ville marquée par la Multiplication des violences

À ce stade, les suspects sont toujours en fuite. Une unité de CRS doit être déployée dans le quartier dès aujourd’hui, a indiqué la préfecture du Rhône.

Cette fusillade «intervient dans un contexte marqué par la multiplication des violences et des crimes liés au narcotrafic dans notre agglomération», a réagi dans un communiqué le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

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Ces derniers mois, la commune de Villeurbanne est régulièrement le théâtre de règlements de comptes liés au narcotrafic. Début mai, un corps calciné avait été découvert dans un véhicule incendié après des échanges de tirs.

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