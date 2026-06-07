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Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’écrase dans le Loiret, le préfet évoque un «terrible accident»

«Chaque jour, en France, des milliers de femmes et d’hommes en uniforme risquent leur vie pour nous protéger», a souligné le préfet. [Matthieu RONDEL / AFP]
Par Marina Sgard
Publié le - Mis à jour le

Un grave accident d'hélicoptère s'est produit ce dimanche 7 juin dans le Loiret, après qu'un appareil de la gendarmerie nationale s’est écrasé, a indiqué le préfet Centre-Val de Loire et Loiret. 

Plus d'informations à suivre... 

Crash d'hélicoptère

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