Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’écrase dans le Loiret, le préfet évoque un «terrible accident»

Un grave accident d'hélicoptère s'est produit ce dimanche 7 juin dans le Loiret, après qu'un appareil de la gendarmerie nationale s’est écrasé, a indiqué le préfet Centre-Val de Loire et Loiret.

Toutes mes pensées accompagnent la gendarmerie nationale après le terrible accident d’hélicoptère survenu dans le Loiret. Chaque jour, en France, des milliers de femmes et d’hommes en uniforme risquent leur vie pour nous protéger. La Nation leur doit reconnaissance et respect. pic.twitter.com/MWtbKZ88Bx — Préfet Centre-Val de Loire et Loiret (@Prefet45_Centre) June 7, 2026

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