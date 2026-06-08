Hérault : une commune de 4.000 âmes donne son nom à un fossile légendaire de lézard-crocodile vieux de 83 millions d'années

Alors que les scientifiques avaient découvert un fossile de lézard-crocodile vieux de 83 millions d'années en 1997 dans un village de l'Hérault, celui-ci vient officiellement d'être baptisé du nom de la commune de Villeveyrac.

Un geste symbolique pour la commune de près de 4.000 habitants. Découvert en 1997 dans le village de Villeveyrac, dans l'Hérault, le fossile d'un lézard-crocodile daté de 83 millions d'années, soit avant la préhistoire, vient d'être baptisé Acutodon villeveyracensis.

«Cela signifie Dent tranchante de Villeveyrac. Le fossile est un fragment de mâchoire supérieure avec cinq-six dents très acérées, un peu comme des dents de serpent», a annoncé Xavier Valentin, chercheur à l'unité de paléontologie de l'université de Poitiers (Viennes) chez nos confrères du Parisien.

Un fossile de lézard-crocodile vieux de 83 millions d’années baptisé du nom d’une commune de l’Hérault !

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Au côté d'un autre paléontologue Olivier Jansen, qui s'est chargé de son étude depuis près de trente ans, Xavier Valentin a publié le résultat des recherches mi-mai dans la revue scientifique «Journal of Vertebrate Paleontology».

Cinq exemplaires de fossiles connus

Ce travail scientifique démontre que ce fragment de mâchoire aurait appartenu à un «lézard-crocodile chinois», qui aurait vécu dans les «forêts tropicales humides de plaine du sud-est de la Chine et du nord du Vietnam».

«L'histoire évolutive de ce clade reste mal connue, car seules cinq espèces fossiles et quelques spécimens fossiles ont été décrits, provenant du Crétacé inférieur de Chine et du Cénozoïque d'Europe et d'Amérique du Nord, révélant une lacune considérable dans les archives fossiles», indique l'étude.

«Ce spécimen du Crétacé est le plus ancien d'Europe pour les lézards pan-shinisaures. Il est antérieur à l'apparition de ce clade en Europe d'environ 30 millions d'années, ce qui soulève des questions quant à l'histoire paléobiogéographique des lézards pan-shinisaures», ajoutent les scientifiques, qui ont tenu à baptiser le fossile ainsi en raison du soutien de la commune héraultaise dans les recherches menées depuis 1997.