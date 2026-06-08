Le meurtre de Lyhanna "montre que le déni reste extrêmement puissant", juge l'ancien président de la Ciivise

Le meurtre Lyhanna "montre que le déni reste extrêmement puissant dans la société", a estimé lundi le magistrat et ancien président de la Ciivise Édouard Durand, déplorant que la parole des victimes continue de se heurter au fonctionnement de l'ensemble des institutions.

La mort de la fillette de 11 ans, ainsi que les révélations sur plusieurs plaintes pour viols sur mineures visant le suspect – dont certaines ont été classées sans suite – ont suscité une vive émotion et relancé les interrogations sur les failles du système.

"Nous tous ne prenons pas suffisamment au sérieux la parole des enfants qui dénoncent des violences", a regretté sur France Inter le juge Durand, qui a présidé la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) entre 2021 et 2023.

"Le déni se montre dans le fonctionnement de toutes les institutions, mais puisqu'il s'agit d'abord de grandes criminalités, il se montre d'abord dans le fonctionnement de la police et de la justice", a-t-il poursuivi.

"Les enfants parlent. Et presque toujours, nous ne les croyons pas. Et nous ne les protégeons pas. Faut-il alors qu'un enfant meure pour qu'enfin on le croie?", a également dénoncé dimanche dans une tribune au Monde Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la Ciivise.