Voyage de Léon XIV en France : voici les villes et les lieux que le pape visitera en septembre

Alors que le pape Léon XIV poursuit son voyage apostolique en Espagne, la France se prépare déjà à la venue du souverain pontife prévue du 25 au 28 septembre. Ce mardi 9 juin, le cardinal Jean-Marc Aveline a dévoilé les trois villes dans lesquelles le Saint-Père se rendra.

Un voyage très attendu par les catholiques français. Le pape Léon XIV doit se rendre du 25 au 28 septembre prochain en France pour un nouveau voyage apostolique. Le président de la Conférence des évêques de France (CEF), le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a dévoilé ce mardi les contours du programme papal.

Ainsi, selon les informations dévoilées, avec l’accord du nonce apostolique, c’est-à-dire l’ambassadeur du pape en France, l’archevêque français a annoncé les trois villes qui seront visitées par le pape Léon XIV au cours de son voyage.

Le successeur de Pierre se rendra en premier lieu à Paris où il célébrera des vêpres solennelles dans la cathédrale Notre-Dame le 25 septembre. «Les prêtres, les diacres et leurs épouses, les personnes consacrées, religieuses et religieux, ainsi que les séminaristes de toute la France» sont invités à cet événement, a précisé monseigneur Aveline.

A la suite de ce premier moment de recueillement, le pape Léon XIV participera à une grande veillée de prière avec les jeunes de France, dans un lieu qui n’est pas encore défini.

Le 26 septembre, une messe solennelle en plein air sera célébrée par le souverain pontife à Paris en début d’après-midi, dans un lieu qui n’est pas encore connu.

Lourdes et Metz au programme du voyage

Lors de sa présence dans la capitale, Léon XIV visitera le siège de l’Unesco, dans le 7e arrondissement. Selon plusieurs sources, d’autres visites n’ayant pas encore été officialisées pourraient avoir lieu : le pontife devrait probablement aller à l’Élysée mais aussi à l’université catholique de Paris ou encore à la maison de soins palliatifs Jeanne Garnier.

Le pape devrait par la suite quitter Paris dès le 26 septembre au soir pour se rendre à Lourdes. Le cardinal Aveline a indiqué que le 267e successeur de Pierre célèbrera une messe le 27 septembre en début d’après-midi dans la cité mariale, «sur la prairie face à la Grotte».

La dernière étape de ce voyage apostolique sera dans l’est de la France, à Metz. Léon XIV devrait y célébrer une messe à la cathédrale Saint-Étienne, dans l’après-midi du 28 septembre. Les évêques de la COMECE avaient dévoilé le 21 mai dernier que la dernière journée du voyage de Léon XIV en France serait consacrée à «la paix et l’Europe».

Le Bureau de presse du Saint-Siège n’a pour le moment pas réagi à cette annonce. Néanmoins, un précédent existe puisque les évêques d’Espagne, où se trouve actuellement Léon XIV, avaient eux aussi anticipé l’annonce officielle pour des motifs organisationnels. Le programme complet doit être dévoilé plus tard par le Vatican.