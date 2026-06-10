Cette ville du sud va verbaliser les personnes qui se promènent torse nu ou en maillot

Dans cette commune du sud de la France, sous-préfecture du département de l'Aude, les vêtements des habitants et des vacanciers seront scrutés de près cet été. Et pour ceux qui auraient l'idée d'arpenter le centre-ville torse nu ou en maillot, les amendes pourraient bien pleuvoir.

150 euros d’amende pour s'être promené torse nu ou en maillot de bain en ville. C’est ce qu'a décidé de mettre en place Sylvie Duez, adjointe au maire déléguée à la sécurité et à la tranquillité publique de la ville de Narbonne.

Cette dernière estime auprès de nos confrères de l'Indépendant qu’elle «préserve la qualité de vie et le respect des espaces publics au cœur de la ville». Du 15 juin au 30 septembre prochain, la Ville de Narbonne va donc mettre en place un arrêté réglementaire concernant les tenues vestimentaires dans certains espaces publics du centre-ville et des berges du canal de la Robine.

En dehors des lieux dédiés à la baignade et de leurs abords immédiats, la circulation sera interdite si la tenue vestimentaire est dite «indécente», telle qu’être torse nu, en maillot de bain ou encore pieds nus.

Les agents municipaux mobilisés

L’objectif de cette réglementation est de rappeler aux touristes de la ville de Narbonne que certains comportements vestimentaires, adaptés à la plage et aux espaces de baignade, ne le sont pas nécessairement dans les rues, les places ou encore les espaces patrimoniaux de la ville.

Les agents de la police municipale et de la police nationale veilleront au bon respect de ces règles. Chaque infraction sera punie de sanctions prévues par le Code pénal, c’est-à-dire une contravention de 2e classe de 150 euros au maximum.

Sylvie Duez explique que «cette mesure traduit notre volonté de concilier l'accueil des visiteurs, le respect du cadre de vie des Narbonnais et la préservation des espaces publics qui participent à l'identité et à l'attractivité de notre ville. C'est un engagement pour une ville accueillante, harmonieuse et agréable à vivre pour tous».

Parmi les lieux qui seront soumis à cette réglementation, on retrouve les berges et les quais du canal de la Robine depuis l'écluse du Moulin du Gua jusqu'à la station d'épuration route de Gruissan, l'enceinte du cloître de l'ancienne cathédrale Saint-Just, le jardin des Vicomtes, les voies publiques et leurs dépendances situées dans le secteur géographique délimité par le carrefour des Plages et son prolongement, avenue Kennedy, et par la ceinture formée par les boulevards Général-de-Gaulle, Gambetta, Docteur-Ferroul, Docteur-Lacroix, place des Pyrénées, avenue des Pyrénées, rue Karl-Marx et passerelle, et l'avenue Anatole-France, Pont de l'Escoute, boulevard Seguy, boulevard Frédéric-Mistral, avenue Pierre-Sémard et place Thérèse-et-Léon-Blum.