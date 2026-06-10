Guerre au Moyen-Orient : ce que l’on sait de la mort du soldat Florian Gillet au Liban

Le ministère des Armées a annoncé, mercredi 10 juin, la mort du soldat Florian Gillet au Liban. Celui-ci a été atteint par un tir accidentel lors d’un entraînement.

Une institution en deuil. Ce mercredi, le ministère des Armées a annoncé la mort du soldat Florian Gillet. Membre du détachement militaire opérationnel de Saliyeh, au Liban, celui-ci a été atteint par un tir accidentel lors de la phase préparatoire d'un entraînement.

Hommage au soldat de première classe Florian Gillet, mort ce jour dans l’accomplissement de sa mission au service de la France.



Engagé au Liban dans le cadre d’une mission de partenariat opérationnel au profit des forces armées libanaises, il a été atteint par un tir accidentel… pic.twitter.com/qBKLyuamdI — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) June 10, 2026

Pris en charge immédiatement par les secours présents sur place, il a reçu les premiers soins avant d'être évacué vers l'hôpital le plus proche. Malgré la rapidité de sa prise en charge, il a malheureusement succombé à ses blessures.

Une profonde tristesse

Âgé de 21 ans, le soldat de 1re classe Florian Gillet servait au sein du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (8e RPIMa) de Castres. Déployé au Liban depuis le 1er juin, il participait à une mission de partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées libanaises en qualité d’aide moniteur de combat d’infanterie.

«Le chef d'état-major des armées, le général d'armée aérienne Fabien MANDON, s'incline avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en opération. Ses pensées accompagnent sa famille, ses frères d'armes, ainsi que tous ses proches». Une émotion partagée par la ministre des Armées Catherine Vautrin, sur X.

Profondément attristée par la mort accidentelle du marsouin parachutiste de 1re classe Florian Gillet, du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Il était déployé au Liban au sein du détachement de partenariat militaire opérationnel de Saliyeh. Mes pensées… https://t.co/DWnwb9D1pF — Catherine Vautrin (@CaVautrin) June 10, 2026

En avril dernier, deux soldats français, qui participaient à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), avaient été tués dans une embuscade dans le sud du pays. Une attaque, qui avait coûté la vie au caporal-chef Anicet Girardin et à l’adjudant Florian Montorio, attribuée au Hezbollah.