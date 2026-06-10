«Les propos politiques n’ont pas leur place devant des classes de première» : le directeur d'un théâtre parisien présente ses excuses après avoir critiqué Benjamin Netanyahou et Donald Trump

Le directeur du théâtre parisien «La Scala» s'est excusé dans une lettre publiée ce lundi, après avoir délivré un discours politique critiquant Donald Trump et Benjamin Netanyahou devant des lycéens, dont certains sont issus d'un établissement juif qui ont été ciblés par des cris et insultes.

Un discours clivant et des conséquences sur le moral des élèves du lycée de l’Alliance israélite universelle des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Assistant à une journée de représentation théâtrale à La Scala aux côtés d'autres lycéens de la région parisienne jeudi dernier, les élèves de l'établissement juif sous contrat ont été la cible d'invectives à caractère antisémite.

Cet incident est survenu après un discours du directeur de la salle, Frédéric Biessy, dans lequel ce dernier critiquait ouvertement Donald Trump et Benjamin Netanyahou.

L'un de ces jeunes élèves ciblés par les insultes a témoigné anonymement auprès de CNEWS. «On se faisait huer, il y a eu une vague d'insultes ... Ca criait "Free Palestine", "Free Gaza", "cassez-vous", "pleurnicheurs", "génocidaires", "Vous faites un génocide", "Il y a qui crèvent", "Crevez" ... On sort sous le choc et il y a même des gens qui applaudissent», a-t-il indiqué.

Face à ces débordements, le directeur du théâtre parisien a présenté ses excuses dans une lettre publiée ce lundi 8 juin.

«Aucune religion ou communauté» visée

«Les propos politiques n’ont pas leur place devant des classes de première et je regrette les avoir tenus. Je comprends que mes propos ont pu choquer, blesser ou créer un malaise. Pour cela, je vous présente toutes mes excuses», a-t-il écrit, précisant ne jamais avoir voulu «viser une religion ou une communauté».

Devant cet incident et les débordements antisémites qui en ont découlé, le Fonds social juif unifié a fait par de «sa profonde stupéfaction et sa vive émotion», dénonçant «des propos et comportements inacceptables».

Pour l'heure, ni le rectorat, ni le ministère de l'Éducation nationale ne se sont exprimés à ce sujet.