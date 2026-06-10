Meurtre de Maxime Vacant, sauvagement tué à coups de couteau en 2022 : le suspect jugé à Metz ce mercredi

En octobre 2022, Maxime Vacant, 27 ans au moment des faits, était tué de 43 coups de couteau à Maizières-lès-Metz (Moselle). Le procès du principal suspect se tient à partir de ce mercredi à la cour d'assises des mineurs de Metz.

Un acte d'une violence inouïe. Près de quatre ans après les faits, le procès du suspect du meurtre de Maxime Vacant s'ouvre ce mercredi à Metz. Pendant trois jours, l'affaire sera jugée à la cour d'assises des mineurs. En octobre 2022, Maxime Vacant, 27 ans au moment des faits, était tué de 43 coups de couteau à Maizières-lès-Metz (Moselle).

Le suspect, âgé de 17 ans au moment du drame, avait été interpellé dès le lendemain. Il avait été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire le 10 octobre 2022. Une source au sein de la gendarmerie avait à l'époque dénombré 26 blessures par arme blanche. Le Républicain Lorrain affirme de son côté que 43 coups de couteau ont été portés.

Les faits se sont produits dans un parc, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2022, en bordure d'une zone résidentielle de cette ville de 11.000 habitants, située à quelques kilomètres au nord de Metz. Voyant la victime se faire poignarder, un riverain avait prévenu les secours. L'intervention des pompiers avait été vaine.

Le suspect libéré en 2023

Un peu plus d'un an après la mort de Maxime Vacant, le suspect avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire. En réaction, le parquet, avait fait appel. Mais la décision avait été confirmée par la cour d'appel de Metz dans un arrêt du 16 novembre.

Cette mise en liberté avait été justifiée parce «qu'au sens des critères juridiques pour le maintenir en détention, (les juges) ont estimé que la détention provisoire ne se justifiait plus», avait indiqué à l'AFP l'avocat de la famille de la victime, Me Alexandre Bernard.

Le mis en examen avait également proposé des éléments d'insertion, «un projet de logement notamment», expliquait le conseil en 2023. «Pour la famille, c'est une décision très difficile à accepter car cela entraîne deux conséquences : la remise en liberté», et le fait qu'«en terme de procédure ça va décaler considérablement la tenue du procès», avait souligné Me Bernard. «Les parents ont tenu le choc pendant la procédure d'instruction et là ils sont dévastés».

Romain Vacant, frère de Maxime, avait témoigné sur CNEWS à la suite de cette décision de justice déclarant ressentir «une incompréhension totale au niveau de la justice».