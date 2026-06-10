Nespresso : pourquoi le groupe va supprimer jusqu'à 178 emplois en France à partir de 2027

Dans le cadre d’un projet de réorganisation de ses activités en France, Nespresso a annoncé ce mercredi la suppression de jusqu'à 178 postes à partir de 2027. La marque de café, filiale du géant suisse Nestlé, assure privilégier les mobilités internes et les départs volontaires dans le cadre de cette transformation.

Un géant du café serre la vis. Nespresso, la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé, a dévoilé ce mercredi 10 juin un projet de réorganisation de ses activités françaises prévoyant la suppression de jusqu'à 178 emplois dans ses activités de marketing et de service clients.

Dans le détail, Nespresso France prévoit notamment de regrouper ses services de relation clients au sein de son siège situé à Paris, ce qui devrait entraîner «la fermeture du site de Lyon dédié à cette activité», a expliqué l’enseigne dans un communiqué.

Toutefois, l’entreprise qui emploie environ 1.300 salariés en France précise néanmoins dans un communiqué qu’aucune notification de licenciement n'est envisagée avant 2027 et que «les équipes de ses 53 boutiques ainsi que les forces de vente ne sont pas concernées».

Une réorganisation liée au vaste plan d’économies de Nestlé

Face à cette annonce et afin de justifier cette restructuration, la direction explique avoir «la responsabilité d’adapter notre organisation et d’engager une nouvelle étape» afin de poursuivre son développement «dans un marché du café en pleine évolution».

Un argument qui s’inscrit dans un contexte plus large puisque ces projets découlent du plan présenté en octobre 2025 par le directeur général de Nestlé, Philipp Navratil, prévoyant la suppression de 16.000 postes dans le monde afin de réduire les coûts du groupe de plus d'un milliard d'euros à partir de 2027.

Pour sa part, la filiale française de Nespresso affirme vouloir supprimer ces postes «dans le cadre d'un dialogue social constructif pour privilégier les mobilités internes, les départs volontaires et les dispositifs de fin de carrière».

Nestlé avait déjà annoncé en avril prévoir jusqu'à 180 suppressions d'emplois en France dans les fonctions support, notamment au siège basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ainsi que dans deux centres de recherche à Tours (Indre-et-Loire) et Lisieux (Calvados).