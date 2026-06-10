Prix du gaz : la facture va grimper de 7,4% en juillet pour une majorité de Français

Le prix de référence du gaz va augmenter de 7,4% en juillet pour une majorité de Français, a annoncé mercredi 10 juin la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Nouvelle hausse du prix du gaz envue. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé ce mercredi que le prix du gaz va augmenter de 7,4% au mois de juillet pour environ 6 millions de Français, qui verront leur facture grimper en moyenne de 2,7 euros TTC. Cette hausse découle de l'augmentation des prix mondiaux en raison de la guerre en Iran.

Cette augmentation de tarifs concerne ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen qui varie tous les mois, soit environ 60% des abonnés résidentiels au gaz. Selon la CRE, elle découle d'une hausse des prix sur les marchés gaziers en raison de la guerre au Moyen-Orient et d'une revalorisation du tarif de distribution du gaz.

Augmentation de deux parts sur trois

Le prix repère de vente de gaz (PRVG) est composé de trois parts : la fourniture, qui correspond environ au prix de l'approvisionnement ; l'acheminement, qui correspond aux tarifs de réseau, de stockage et de distribution, et enfin les taxes (CTA, TVA et accise sur le gaz naturel), décidées par l’Etat.

Au 1er juillet 2026, selon la CRE, plusieurs parts évoluent : la part fourniture, avec une augmentation à la fois des coûts d’approvisionnement sur les marchés et des coûts associés à l’activité de fourniture de gaz naturel ; et la part relative à l'acheminement, en raison de l’évolution annuelle du tarif de distribution de gaz.

Le PRVG augmente donc en moyenne de 7,4% TTC au 1er juillet (à 164,21 euros/MWh TTC contre 152,86 euros/MWh TTC au 1er juin). La CRE évalue l’impact sur les factures à +2,7 euros TTC en moyenne au mois de juillet pour les consommateurs concernés.

Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe (environ 40% des consommateurs résidentiels de gaz) se verront également appliquer l’évolution de la part acheminement, qui concerne l’ensemble des consommateurs. Pour rappel, au 31 décembre 2025, 10,34 millions de ménages disposent d’un contrat de gaz naturel.