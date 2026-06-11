Mort de Charlie Dalin : qu'est-ce qu'une tumeur stromale gastro-intestinale ?

Vainqueur du dernier Vendée Globe, le skipper français Charlie Dalin est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 42 ans. Mais derrière ce drame se cache une maladie rare : la tumeur stromale gastro-intestinale.

Une maladie silencieuse et redoutable. Diagnostiqué à l’automne 2023 d’une tumeur gastro-intestinale (GIST), Charlie Dalin, skippeur français et vainqueur de l’édition 2025 du Vendée Globe, est décédé à l’âge de 42 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le navigateur luttait depuis plusieurs années contre cette pathologie rare du système digestif, qu’il avait évoquée à travers plusieurs interviews et dans son ouvrage «La Force du destin». Dans son cas, la tumeur atteignait environ 15 centimètres, soit la «taille d’un pamplemousse», comme ce dernier la décrivait.

Une taille importante pour cette maladie méconnue du grand public, qui se développe souvent de manière silencieuse mais qui peut s’avérer particulièrement agressive lorsqu’elle est détectée tardivement.

Quels sont les symptômes ?

D’après le site de la revue internationale Medecine Sciences, cette forme rare de cancer n’a été diagnostiquée pour la première fois qu’en 1998 et est restée longtemps méconnue du corps médical.

Les GIST, qui sont des tumeurs rares des fibres du système digestif, repérées au niveau de l’estomac, de l’œsophage ou des intestins, peuvent rester longtemps asymptomatiques. «Le plus souvent les GIST sont découvertes de façon fortuite, au cours d’un examen médical réalisé pour un autre problème de santé à l’aide d’un scanner ou d’une endoscopie», explique le centre lyonnais de la chirurgie digestive.

Lorsque la maladie se manifeste, les symptômes peuvent varier selon la taille et la localisation de cette dernière. Selon le site spécialisé, ces derniers peuvent inclure des douleurs abdominales, des troubles digestifs ainsi que des nausées et des vomissements dans lesquels des saignements peuvent également apparaître.

Dans certains cas, une fatigue persistante et une perte de poids inexpliquée peuvent aussi être observées, traduisant une évolution plus avancée de la maladie.