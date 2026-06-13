Gers : des milliers d'ouvrages anciens endommagés par l'incendie d'un cloître

Dans le Gers, un incendie touchant une partie du cloître de la cathédrale de Condom a endommagé des milliers d'ouvrages anciens. Certains d’entre eux dataient du XVIe siècle.

Une perte considérable pour le patrimoine culturel. Vendredi 12 juin, un incendie s’est déclaré dans une partie du cloître de la cathédrale de Condom, dans le Gers. Les flammes ont ravagé le bâtiment à voûtes qui abritait la médiathèque municipale. Des milliers d'ouvrages anciens, dont certains datant du XVIe siècle, ont été endommagés.

Environ «90% des 4.300 livres du fonds ancien ont été endommagés», a indiqué le maire de Condom, Jean-François Sabathier. Certains ouvrages ont été en partie brûlés, d’autres encore sont imbibés d’eau, du fait de l'intervention des pompiers. «On essaie de préserver ce qui peut l'être, le plus possible», a ajouté l’édile.

Deux blessés légers parmi les pompiers

Une partie du fonds Bossuet a notamment été détruite. Celui-ci comprenait entre autres un missel de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), qui fut évêque de Condom avant d'être évêque de Meaux.

«Nous sommes en train de répertorier l'ensemble des livres (touchés), qui datent du 16e au 19e siècle», a fait savoir Jean-François Sabathier. «Nous avons réussi à sauver les archives cadastrales et nous tentons de mettre en sécurité le cloître», a-t-il précisé.

D’importants moyens ont été engagés pour éteindre les flammes. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, selon le quotidien régional La Dépêche du Midi. Deux d’entre eux ont été légèrement blessés lors de l’intervention. La piste accidentelle est privilégiée.

