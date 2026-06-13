Seuls 25 % des Français jugent la religion importante dans leur vie quotidienne

Alors que la majorité de la population mondiale se déclare croyante, la place de la religion dans la vie quotidienne varie fortement selon les pays. En France, seuls 25 % des habitants la considèrent importante dans leur vie de tous les jours.

Selon le Pew Research Center, environ 75,8 % de la population mondiale était affiliée à une religion en 2020, soit plus de 6 milliards de personnes. Toutefois, appartenir à une religion ne veut pas forcément dire lui accorder un rôle central au quotidien. C'est précisément ce que mesure le Gallup World Pull, mené dans plus de 140 pays, qui interroge les habitants sur l'importance de la religion dans leur vie.

En France, cette proportion tombe à seulement 25 %, soit l'un des niveaux les plus bas parmi les pays occidentaux. Ce faible niveau s'explique en grande partie par une forte sécularisation de la societé française.

Une société française largement sécularisée

Selon une étude Ipsos publiée en 2023, 40 % des Français déclarent ne pas avoir de religion contre une moyenne de 29 % dans les 26 pays étudiés par l'institut de sondage. Dans le même temps, 49 % se déclarent chrétiens, un chiffre en recul sur le long terme, tandis qu'environ 6 % se disent musulmans.

La croyance elle-même ne se traduit pas nécessairement par une pratique régulière. En France, celle-ci figure parmi les plus faibles d'Europe. 23 % des personnes interrogées déclarent prier chez elles, contre 44 % dans le monde, et seulement 15 % fréquentent un lieu de culte, contre 28 % à l'échelle globale.

Ce phénomène s'inscrit aussi dans le modèle français de laïcité, consacré par la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'État, qui relègue la religion à la sphère privée et limite son rôle dans la vie publique.

De fortes disparités selon les pays

A l'échelle mondiale, les écarts restent très importants. Aux Philippines, par exemple, 94 % des habitants déclarent que la religion occupe une place importante dans leur vie, contre 89 % au Nigeria.

En Amérique latine, les niveaux restent également élevés. 67 % des Mexicains la jugent importante contre 52 % en Argentine.

A l'inverse, dans les pays occidentaux, elle apparait nettement moins centrale. Elle est jugée importante par 51 % des habitants aux Etats-Unis, tandis que les niveaux sont plus faibles en Europe de l'Ouest, avec 34 % en Allemagne et 30 % au Royaume-Uni.

Elle est encore plus marginale dans certaines sociétés sécularisées comme les pays scandinaves (17 % en Norvège et 21 % en Suède) ou encore le Japon (21 %).

Plus largement, la religion est généralement moins importante dans les pays riches que dans les pays pauvres ou en développement, où elle demeure souvent un élément structurant de la vie sociale.