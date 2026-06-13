Voici les 5 meilleurs départements français, selon un célèbre journal britannique

Les départements français ont été classés par le Daily Telegraph ce samedi, qui a mis en avant leurs paysages, leur patrimoine ou encore leur attractivité touristique. La note maximale de 10/10 a été attribuée à cinq territoires.

Le Daily Telegraph, célèbre journal britannique, a noté ce samedi tous les départements français. En 2025, la France était le pays le plus visité dans le monde. Les touristes britanniques étaient les plus présents dans l'Hexagone, derrière les Allemands et les Belges.

«La France possède une diversité de paysages plus grande que n’importe quel autre pays d’Europe et elle a su les préserver», a écrit le quotidien.

La Dordogne (24, Nouvelle-Aquitaine)

Troisième département français métropolitain par sa superficie, la Dordogne doit son nom au fleuve qui la traverse. «Préhistoire et canoë : tout le monde connaît les deux stars du département», a souligné le Daily Telegraph. Des mots qui ont un écho supplémentaire quand on connaît les grottes de Lascaux, où les traces d'un passé vieux de 17.000 ans y reposent sur ses murs.

La grotte de Lascaux. © Adobe Stock

L'Hérault (34, Occitanie)

«Avec Montpellier, l’Hérault possède une des villes de province les plus élégantes. (...) Le département offre en outre un littoral populaire, une abondance de vins exceptionnels», a indiqué le quotidien. Les vignes font effectivement partie de l'histoire du département, avec près de 85.000 hectares qui leur sont dédiés. De quoi sûrement ravir les 1,2 million d'habitants.

Des vignes situées près du pic Saint-Loup. © Adobe Stock

La Lozère (48, Occitanie)

La Lozère tient son nom du mont du même nom. Celui-ci s'élève à 1.699 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce département est le moins peuplé de France, mais regorge de secrets.

Le village de Castelbouc. © Adobe Stock

Les Pyrénées-Atlantiques (64, Nouvelle-Aquitaine)

«Bienvenue au paradis. Le magnifique Pays basque s’étire des montagnes à la puissante côte Atlantique, ponctuée de stations balnéaires idylliques», a jugé le Daily Telegraph. Alors que la chaîne des Pyrénées traverse le département, ses habitants connaissent plusieurs climats différents. Mais rien ne les arrête quand les fêtes de Bayonne débarquent. En 2026, elles se tiendront du mercredi 15 au dimanche 19 juillet.

Les fêtes de Bayonne existent depuis 1932. © GAIZKA IROZ / AFP

Le Vaucluse (84, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Enfin, le Vaucluse est le dernier département à avoir obtenu la note parfaite. Son Colorado provençal, ses champs de lavande ou encore ses multiples reliefs sous le soleil de Provence en font un département riche en paysages.

Le village d'Aurel et ses champs de lavande. © Adobe Stock

Si les Britanniques ne peuvent s'empêcher d'aimer la France, il y a tout de même certains départements qui sont plutôt déconseillés par le Daily Telegraph, dont la Seine-Saint-Denis qui a obtenu la pire note du classement (4/10).