«Une ville extrêmement sensible» : à Avignon, des lignes de bus déviées en raison d'une guerre de territoire liée au narcotrafic

À Avignon, deux lignes de bus sont déviées depuis plusieurs jours après une série de fusillades liées au trafic de drogue dans le quartier sensible de Monclar.

Le narcotrafic s'immisce à nouveau dans le quotidien des Avignonnais. Les habitants du quartier Montclar à Avignon ont été privés de deux lignes de bus ces derniers jours après une série de fusillades. Depuis plusieurs jours, les lignes C2 et C10 modifient leurs itinéraires pour garantir la sécurité des chauffeurs et des voyageurs. Résultat : une vingtaine d'arrêts ne sont plus desservis.

«Effectivement, il y a quatre ou cinq jours, il y a eu une tentative d'homicide sur un individu de la cité Montclarat qui a reçu cinq cartouches qui n'est pas décédé, qui est toujours en vie. Ces événements ont très certainement poussé la régie des bus avignonnais à ne plus passer dans la cité pour protéger les usagers bien évidemment», a rapporté Rudy Manna, délégué national UNSA Police, au micro de CNEWS.

une guerre de territoire

Le quartier, situé au sud d'Avignon, est au cœur d'une guerre de territoire liée au narcotrafic : «Avignon est devenue une ville extrêmement sensible, extrêmement marquée par la présence de narcotrafic avec une insécurité au quotidien qui est très très très prégnante dans le centre-ville d'Avignon et notamment dans ses quartiers», a expliqué le policier.

«Les effectifs de police ne sont jamais assez nombreux et c'est le cas pour Avignon où effectivement ,pour le coup, ils sont largement insuffisants», a-t-il ajouté.

Une décision qui rappelle celle prise en mars 2025. Après une fusillade mortelle dans le quartier de la Barbière, l'ensemble des lignes de bus et de trams n'avaient pas circulé dans cette zone.