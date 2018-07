Les 5 meilleures pâtisseries de Paris

[©Alban Couturier]

Peu de chefs peuvent se vanter d’un tel parcours. Ludovic Chaussard, passé entre autres par Apicius, Fauchon, le Café de la Paix et la Tour d’Argent, œuvre depuis 2013 à la tête de Gâteaux Thoumieux, la pâtisserie de l’hôtel où il excelle avec son sablé breton. Ce dernier est ­recouvert d’une crème citron ­impeccable (6 euros l’unité, 36 euros pour 6 personnes). Autres spécialités : le chou-chou, une variation de la ­religieuse, pour laquelle un petit chou est placé dans un gros, ou le sablé fraise-rhubarbe qui joue du contraste sucré-acide. Des douceurs aussi plaisantes à regarder qu’exquises à goûter.

Gâteaux Thoumieux, 58, rue St-Dominique (7e).

La plus illustre : Pierre Hermé

[©Grantsymon-2001]

Tout commence par une petite annonce publiée en 1976 dans Les dernières nouvelles d’Alsace. Pierre Hermé répond et décroche un contrat d’apprentissage auprès du chef pâtissier Gaston Lenôtre. Vanille, chocolat, café ou framboise : voilà les seuls parfums du macaron de l’époque. Quarante ans plus tard, Hermé a tout réinventé : rose, caramel, pistache, citron… Et ouvre une nouvelle boutique sur les Champs-Elysées.

Ce nouvel établissement est un hymne au savoir-faire et à l’artisanat français. Entre les créations culinaires de Pierre Hermé et les fragrances de L’Occitane en Provence, c’est une véritable bulle de bien-être. Les deux maisons ont décidé de marier leurs univers au sein d’un décor à la fois contemporain et onirique. Un repère gourmand qui propose notamment le fameux Ispahan, un dessert à boire sans gluten, à base de sorbet aux fruits, de biscuit macaron, et de mascarpone à la rose (15€).

Pierre Hermé, 4, rue Cambon (1er), 39, avenue de l’Opéra (2e), 18, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (4e), 89, boulevard Malesherbes (8e), 86 Ave. des Champs-Elysées.

La plus inventive : l’Eclair de génie