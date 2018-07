Les meilleures terrasses de Paris

Tables où pétillent des verres de bière, de cocktails effervescents ou de soda, chaises légères ou transats confortables qui invitent à la sieste… Les terrasses parisiennes confinent à la décontraction estivale et font le charme de la capitale, de juin à septembre. Annexes d’hôtels luxueux, spots populaires, verdoyants et ensoleillés : ces espaces rassemblent Parisiens et touristes du monde entier.

La plus spectaculaire : la Grande Arche

Pour célébrer ses un an et le retour du beau temps, le toit de la Grande Arche se transforme en terrasse estivale. Perché à 110 mètres de hauteur, ce rooftop de 1000 m2 offre un spectacle inédit avec une vue panoramique sur tout Paris. Tout au long de l’été, la Grande Arche invite le public à lézarder sur ses poufs moelleux multicolores, ses fauteuils Acapulco, et ses transats, tout en profitant d’une vue à 360 degrés sur la capitale.

Avec des amis, entre collègues ou en famille, c’est le spot de l’été pour en prendre plein la vue et se détendre le long du fameux pont promenade, construit dans l’axe historique de Paris. Pour se restaurer, un bar a été aménagé avec à la carte, des cocktails pétillants, des tapas et glaces à l’italienne.

©DR

Grande Arche de la Défense,1, Parvis de la Défense, Puteaux (92800).

la plus conviviale : la démesure sur seine

C’est une terrasse démesurément gourmande et festive. Installée Port de la Râpée, à deux pas de la gare de Lyon, l’équipe de La Démesure est de retour au bord de la Seine avec sa terrasse de 900m2. A l'ombre des platanes sur de grandes tablées, ce spot estival invite les clients à déguster une carte éthique de produits frais, proposée par la maison Strogoff. Au menu, salades au gambas, au tartare de thon (entre 12 et 14 euros), ou encore des poissons grillés au barbecue (15 euros).

Côté boissons, le bar propose des cocktails revisités et des créations originales comme le Démesurément vert à base de Bacardi, coriandre, gingembre et Ginger Beer ou le Melon Ball, à base de Vodka, billes de melon, Midori, jus d’ananas et sirop de melon. Enfin, la terrasse est rythmée par une programmation musicale éclectique. Du soul, au funk, en passant par le disco et le hip-hop, La Démesure sur Seine, laisse carte blanche aux Djs pour faire vibrer sa clientèle toute la nuit.

©DR

La Démesure sur Seine, 69, Port de la râpée (12e).

La plus industrielle : le perchoir de l'est

Installé sur le toit de la gare de l’Est, au pied de la rosace Eiffel, Le Perchoir rouvre les portes de son rooftop de 400 m2 pour la saison estivale. Entourés d’un côté par la statue de Verdun et de l’autre par une femme de pierre, les clients découvriront une décoration à la fois industrielle et végétale avec ses verrières et ses plantes.

Alors que les voyageurs se précipitent sur leur quai, le Perchoir propose à ceux qui n’ont aucun train à prendre une belle parenthèse romantique et décontractée. Parsemée d’arches fleuries, la terrasse accueille un grand bar, la nouvelle carte de Paul Boudier, un cuisinier aux talents reconnus, et la sélection musicale éclectique de Karl Planck pour profiter de la vue en ayant tous les sens en éveil.

©Là-haut

Le Perchoir de l’Est, ouverture le 8 juin, place du 11 novembre 1918, rue du 8 mai 1845 (10e).

La plus cubaine : le plaza havana club

La street culture cubaine s’invite à la capitale. Niché au sein des Couvents des Récollets, le Havana Club présente Plaza Havana Club, du 7 juin au 14 septembre. Cette nouvelle édition estivale sera l’occasion de (re)découvrir tous les cocktails emblématiques cubains, comme le Daiquiri, le Mojito, ou encore le Cuba Libre. Installés sur l’une des plus belles terrasses parisiennes, les clients profiteront du cadre privilégié du Café A et de son écrin de verdure aux allures de quartier cubain.

©DR

Plaza Havana Club, du 14 juin au 21 septembre 2017, Café A, 148, rue du Faubourg Saint-Martin (10e).

La plus éco-responsable : la papa cabane

Fort de son succès l’été dernier, le Papa Cabane revient pour une nouvelle saison. Avec sa terrasse de 1000 m2 et sa déco entièrement éco-responsable, c’est le spot incontournable de l’été pour profiter à la fois du soleil et d’une atmosphère végétalisée où se côtoient plantes aromatiques et arbres fruitiers.

On y vient pour se détendre autour d’un cocktail en écoutant les sons de nouveaux DJs, faire une partie de pétanque, de baby-foot ou de ping-pong entre amis ou encore se restaurer aux stands de street-food. Cette année, Dad fait son apparition et séduira tous les palais avec ses hot dogs savoureux. Une véritable ode au farniente où il est bon de siroter un spritz pétillant ou une bière bien fraîche.

©Le Papa Cabane

Le Papa Cabane, tous les jeudis du 17 mai au 30 août 2018, rue Paul Belmondo (12°).

La plus rafraîchissante : le mercure Paris et le seven up

Installée au septième étage sur le toit du Mercure Paris Boulogne, la terrasse Seven up s’inscrit dans un cadre à la fois insolite et chaleureux. En son centre, ce rooftof tendance arbore une piscine géante, idéale pour se rafraîchir tout en sirotant un cocktail (à noter qu'elle est accessible uniquement aux résidents de l'hôtel).

Pour cet été, l’établissent a prévu des soirées thématiques originales et variés comme un atelier tatouage et de mixologie. Enfin, de savants breuvages comme le cocktails signature «Le Seven Up » raviront chaque semaine les papilles des visiteurs.

©DR

Le Seven Up, Mercure Paris Boulogne, 37, place René Clair, Boulogne-Billancourt (92).

La plus parisienne : lounge bar view

Sur la terrasse cosy Lounge Bar View du Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, les clients profiteront d’une vue à 180° sur Paris. Installé sur deux étages, ce rooftop de 120m2 offre la possibilité de déguster un cocktail et de grignoter, tout en admirant la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur.

Cette année, la carte des fait honneur à la capitale avec des cocktails aux noms des quartiers de la ville. Elle proposera également une sélection de vins issus de la winerie parisienne accompagnés des bocaux, fromages et planches de charcuterie.

©DR

Lounge Bar View, Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, 257, rue de Vaugirard (15e).

La plus végétalisée : le Jardin Suspendu

C'est le plus grand rooftop végétal de la capitale. L’agence Passage Piéton et Viparis inaugure le Jardin Suspendu, un rooftop qui s'étale sur une surface de plus de 3500m2. Installée au huitième étage sur le toit d’un parking à Porte de Versailles (15e), cette terrasse offre une vue panoramique sur tout Paris. A partir du 14 juin et jusqu’au 2 septembre, c'est le rendez-vous phare pour faire le plein de soleil et de bonne humeur en sirotant des cocktails.

Au programme cet été, Djs sets, espace fooding, cinéma en plein air, plusieurs bars, et pour les amateurs de sport, un espace de 150m2 dédié exclusivement à la diffusion des matchs de football. Et à l’occasion de la fête de la musique le 21 juin, le Jardin Suspendu organise une soirée spéciale en collaboration avec le Cercle Collectif.

©DR

Jardin Suspendu, ouverture le 14 juin, 40, Rue d'Oradour sur Glane, Porte de Versailles (15e).

La plus haut perchée : Printemps du Goût

Un apéro au plus près du soleil. Niché aux derniers étages du grand magasin Printemps Haussmann (9e), le Printemps du Goût emballe tous les sens. Au septième étage, les gourmets pourront piocher parmi une sélection de 290 références de chips, biscuits artisanaux et de tartinables, comme la tapenade Aliva Marina à l'huile d'olive AOP de Corse (6,45€). Puis, direction le huitième pour une parenthèse ensoleillée dans le ciel de Paris.

De l’opéra Garnier jusqu’à la tour Eiffel, la terrasse offre une vue imprenable sur la capitale. Tout en profitant du grand air, les clients pourront déguster une carte gastronomique orchestrée par le chef Akram Benallal. Enfin, pour arroser l’apéro comme il se doit, le Repaire de Bacchus est allé débusquer deux rosés incontournables sur les routes du sud de la France. Au choix, un Coteaux Varois frais et élégant La Rose des Vents (9,90€) ou un Côtes de Thongue, un rosé fin et délicat du Domaine Montrose (7,90€).

©Printemps du Goût

Le Printemps du Goût, 7ème et 8ème étage du Printemps de l'Homme, 64, boulevard Haussmann (9e).

La plus hybride : le Hasard Ludique

C’est le nouveau spot de l’été. Sur le quai de l’ancienne gare de Saint-Ouen (18e), le Hasard Ludique inaugure une nouvelle terrasse géante de 300m2 le week-end du 28 avril. Ce lieu hybride, réputé pour ses concerts métissés, ses fêtes décomplexées, et autres évènements engagés, célébra également ses 1 an.

Pour l'occasion, les visiteurs pourront venir chiller le long des anciennes voies ferrées de la Petite Ceinture et assister à des animations variées. Au programme, playground géant, barbecue, cocktails pétillants et Djsets toute la nuit.

©Mathieu Génon

La terrasse du Hasard Ludique, ouverture le 28 avril, 128, avenue de Saint-Ouen(18e).

La plus underground : Ground Control

Installé dans les locaux d’un ancien centre de tri postal vieux de 150 ans, Ground Control est en un véritable lieu de vie festif et convivial. Au total, 6000m2 ont été réquisitionnés pour ce projet, dont 1500 rien que pour la terrasse. Alors avec l’arrivée des beaux jours, il n'y a pas de raison de s'en priver.

Tandis que certains préfèreront se dorer au soleil, d'autres pourront profiter des ateliers jardinage, ou tout simplement siroter un cocktail et faire une pause gourmande dans l’un des food trucks qui bordent la terrasse.

©DR

Ground Control, La Halle Charolais, 81, rue du Charolais (12e).

La plus paisible : le Bateau Alamein

[©Bateau El Alamein]

Ultra-vert et fleuri, on le repère immédiatement dans ce quartier qui privilégie davantage les grandes tours d’acier et de verre. Le Bateau Alamein, juste en face de la Bibliothèque nationale de France, rassemble lauriers, marronniers, lilas et rhododendrons, glycines et roses, pour former une oasis apaisante, où l’on vient se détendre. On sirote, dans cet espace bucolique qui domine la Seine, un demi (4 euros), une pinte bien fraîche (7 euros) ou, si l’on a de la chance, un verre de rhum arrangé maison qui n’existe qu’en petite quantité.

Bateau Alamein, port de la Gare, quai François Mauriac (13e).

La plus italienne : Lumen

[©E. Dupuis]

Du midi au soir, l’agréable et méconnue terrasse du Lumen est baignée de soleil. Situé entre la rue des Pyramides et l’église Saint-Roch, le lieu a le charme d’une adresse typiquement parisienne. Aux commandes des fourneaux, on retrouve le jeune chef japonais Akira Sugiura, ancien second du très prisé Sola. Mais il n’est pas ou peu question de Japon dans les assiettes : le Lumen est avant tout une adresse italienne. Le midi, la formule à 28 euros (entrée/plat ou plat/dessert) offre en entrée un homard décortiqué, avec gelée de gingembre au mirin (+5 euros), une burrata alla caprese ou encore un assortiment de charcuterie.

On poursuit avec les tagliolini à l’encre de seiche, calamar, trévise, pesto alla genovese, les raviolis de viande hachée maison alla piemontese ou encore le risotto du jour. Pour le dessert, la crème chocolat au lait, jasmin et glace vanille rivalise avec le tiramisu au thé vert matcha. Les gourmets s’atableront le soir pour le menu découverte (48 euros) en cinq étapes. L’amuse-bouche donne un aperçu : bonbon croustillant de foie gras de canard mariné au Saikyo miso.

Lumen, 15, rue des Pyramides (1er).

La plus luxueuse : le Martin

[©DR]

Cinq étoiles, 9 étages, 96 chambres, 22 suites, 3 500 m2, un spa, un restaurant… L’hôtel Renaissance, fraîchement inauguré, s’est taillé une place de choix dans le quartier de République. La terrasse du Martin, son bar à l’ambiance racée, s’étale sur quelque 250 m2, avec son mur végétal et sa cheminée extérieure. On vient, dans cet espace extérieur, se délasser en sirotant un cocktail maison. Canapés anthracite super-confort et parquet clair, le spot a été pensé, comme tout l’établissement, par l’architecte d’intérieur Didier Gomez, déjà à la manœuvre pour de nombreux hôtels mais aussi à la coupole du Printemps.

Le Martin, bar de l’Hôtel Renaissance, 40, rue René-Boulanger (10e).

La plus historique : le Café de l’Homme

[©P. Monetta]

L’endroit, paisible et exposé, surplombe les fontaines du Trocadéro et fait face à la tour Eiffel. C’est dans le Palais de Chaillot qu’est installée la terrasse de 300 m2 du Café de l’homme, un édifice art déco des années 1930 qui abrita le réseau du musée de l’Homme, mouvement précurseur de la Résistance, dès 1940, avant de voir l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par les Nations unies en 1948. Fermé il y a cinq ans pour des travaux de rénovation, Le café de l’homme a fait peau neuve et rouvert à l’automne 2015. La cuisine, dirigée par le chef Mickaël Foubert s’appuie sur des inspirations de recettes de terroir, réinterprétées en plats contemporains. A n’importe quel moment de la journée, on peut aussi commander des en-cas «brasserie».

Le Café de l’homme, 17, place du Trocadéro et du 11-Novembre (16e).

La plus fraîche : le Pavillon Puebla

[©S. Chermont]

Perché dans les Buttes-Chaumont, on entend à peine, en contrebas, la circulation. Le Pavil­lon Puebla enveloppe dans son décor bohème touristes et habitués venus se détendre. Depuis un an et jusqu’en 2017, c’est l’équipe des Perchoirs du BHV et de Ménilmontant qui bénéficie d’une concession. Fauteuils rococo, mobilier chiné, glaces, tapis aux imprimés diaprés et coussins fleuris composent l’intérieur où l’on peut se désaltérer d’un cocktail et savourer des pizzas. Mais ce sont les deux terrasses, où le soleil perce à travers les branchages, qui rendent ce spot si agréable en été. Brunch et guinguette dominicale contribuent à l’atmosphère champêtre.

Le Pavillon Puebla, 39, avenue Simon-Bolivar (19e).