Les 5 festivals à faire pour leur cadre idyllique

Depuis ces dernières années, l’offre de festivals s’est considérablement élargie et les programmations sont sensiblement les mêmes. On vous propose cinq festivals auxquels assister dans des cadres exceptionnels.

A la ville, à la montagne, à la mer… à chaque festivalier son choix d’ambiance. Et ça tombe bien, on a sélectionné cinq festivals à faire non pas pour la programmation musicale, mais pour leur cadre idyllique.

Au cœur de la ville

Le Fnac live se trouve en plein cœur de Paris. Bien que 100% citadin, il est aussi 100% gratuit. Avec des têtes d’affiche comme Petit Biscuit, Eddy de Pretto et Gaël Faye, on aurait tort de se priver. Coup d’envoi ce jeudi à partir de 17h, sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Tenez vous prêt ! Le Fnac Live commence dans 2 jours



En attendant, retrouvez sa riche programmation de concerts gratuits



https://t.co/cJBoB6lns4 pic.twitter.com/Q5IA1ubsCX — Paris (@Paris) 3 juillet 2018

Fnac Live, les 5, 6, 7 juillet à partir de 17h sur le parvis de l’Hôtel de ville, dans la limite des places disponibles. Attention, certains concerts sont sur invitation à retirer à la Fnac.

Ambiance familiale à la montagne

Orelsan, Depeche Mode, MC Solaar ou encore Indochine, le tout au bord du lac du Bourget, entouré par les montagnes. Il y a de quoi rêver, le tout dans une ambiance très familiale. Le petit plus : le Musilac Boat Lake, à 6 euros par personne, pour voguer sur le lac en musique.

Une croisière sur le lac du Bourget avec un Dj sur le pont supérieur et une ambiance fou ça te tente ?





Du 13 au 15/07, rdv au Grand port d’ #AixlesBains, départs toutes les heures à partir de 12h00 jusqu’à 17h00.



Tarif : 6€ par personne seulement #Musilac #BoatLake pic.twitter.com/5Zb1FovwAO — Festival Musilac (@musilac) 25 juin 2018

Musilac, Aix-les-Bains (Savoie), à partir de 73 euros pour une journée, les 12, 13, 14 et 15 juillet.

Les pieds dans l’eau

Pour ceux qui préfèrent la plage, Biarritz en été est fait pour eux. Outre la programmation estivale, ils pourront profiter d’activités sportives avec une initiation au surf, de deux parcours à vélo (un de 28 kms et un de 90kms). Et pour les plus écolos, des ateliers de sensibilisation sont proposés. Le tout, à quelques mètres du bord de l’eau.

J-30





On se retrouve dans 1 mois déjà pour la première édition de Biarritz En Été ! Attention, nous passons bientôt au tarif 3 à 52€ pour le dimanche 22 juillet ✨





Billetterie — https://t.co/tPmM0xzyLnhttps://t.co/FPApDoXW7B#BEE18 pic.twitter.com/RIBO7KacFm — biarritzenete (@biarritzenete) 20 juin 2018

Biarritz en été, les 20, 21, et 22 juillet, à partir de 47 euros pour le vendredi.

Dans une villa à la campagne

Dans les vignes, au bord de la piscine d’une villa provençale aux murs ocres, les agoraphobes seront ravis de se retrouver dans l’ambiance intimiste du Mas des Escaravatiers, à Puget-sur-Argens dans les hauteurs du Var. De quoi profiter pleinement de Charlie Winston et Juliette Armanet comme à la maison, le soir ou en matinée lors des brunchs musicaux.

Le Mas des Escaravatiers, Puget-sur-Argens, prix variable selon les artistes, du 1er juin au 12 août.

Voyager et écouter de l’électro sur un paquebot

Prolonger les vacances, le tout en musique, c'est possible. A partir de fin août, le Ark festival se déroule entre Palma Mallorque, Ibiza, Sète et Barcelone. Avec une programmation très électro, au bord d’un immense paquebot, ceux qui n'aiment pas la rentrée ont trouvé leur échappatoire.

The Ark, du 30 août au 3 septembre et du 3 au 7 septembre, à partir de 559 euros pour 4 jours et 3 nuits.