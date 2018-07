On a testé l'escape game en extérieur de My Urban Experience

C’est une manière amusante de (re)découvrir Paris. La start-up My Urban Experience inaugure son premier escape game grandeur nature au cœur du quartier latin. Bien équipés, les participants ont pour mission de trouver le dernier lieu d’évacuation de Paris, touché à nouveau par la peste.

Muni d'une tablette permettant d’ouvrir les documents, d'un plan de la ville et d'un petit carnet de bord, on se prête très vite au jeu. Avec un œil aiguisé sur les monuments et les rues du 5ème et 6ème arrondissements, on arpente la capitale pour tenter de retrouver le fameux lieu d'évacuation. De Saint-Germain, à Saint-Michel, en passant par l'île de la Cité, quatre parcours de 1,5 km sont proposés au public.

Avec la crue, la peste est aux portes de Paris et la prolifération de rats entraîne la mise en quarantaine de certains quartiers. Pour s'en sortir, chaque équipe, composée de 2 à 6 personnes, devra récolter les indices nécessaires pour résoudre une série d'énigmes ludiques. Le tout, en 75 minutes chrono.

On analyse les moindre détails d'une église, les bas-relief, ou encore les écriteaux afin de compléter les mots de passe et de débloquer les énigmes. Il s'agit de trouver le bon nom propre, chiffre, mot, … ou encore de flasher certains éléments avec son téléphone grâce à une application. Les murs ont beaucoup de choses à dire. On y apprend l'histoire de certaines rues, fontaines, et statues de Paris, au fil d'un parcours à la fois enrichissant et accessible.

Pour y participer, pas besoin de connaître la ville comme sa poche. Tout au long de l'expérience, on est guidé par le responsable des évacuations qui se tient à disposition des participants par téléphone. En suivant les étapes à la lettre, on évolue en mêlant connaissance de l’histoire, sens de l’observation et qualité d’orientation. Une plongée dans le Paris antique et médiéval qui ravira aussi bien les grands que les petits.

Escape Game My Urban Experience, 86 Av. des Champs-Élysées (8e).