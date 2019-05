Théâtre : «Le bonheur au quotidien» passe à la société au crible

Deux habitués du rire réunis sur les planches pour cinq dates exceptionnelles. En proposant à Alexandre Pesle de le rejoindre sur la scène du Théâtre de Dix-Heures, l'auteur et comédien Florian Hessique prolonge le plaisir pour sa pièce «Le bonheur au quotidien».

Publi-rédactionnel

Une comédie à sketches déjà jouée avec succès pendant trois mois au théâtre Daunou, fin 2018, dans laquelle Florian Hessique, à l'origine du texte, donnait la réplique à Dominique Frot. Cette fois, c'est donc en compagnie du facétieux Alexandre Pesle que l'un des pensionnaires de «Nos chers voisins», sur TF1, se glisse à nouveau dans la peau de personnages qu'on adore détester. Pendant plus d'une heure, les deux compères s'en donnent à coeur joie pour singer, parodier et dénoncer par le rire des situations aussi cocasses qu'ubuesques dont tout un chacun a déjà pu faire l'expérience. Une série de saynètes bien senties, sans autres liens entre elles que l'humour et le bon coup d'oeil, qui viennent illustrer l'art du dialogue incisif de Florian Hessique, à l'image de sa shortcom «A votre service», sur MyTF1.

Dans un décor minimaliste-mis en scène par le très expérimenté Michel Alexandre-mais dont les accessoires suffisent à donner vie à chaque situation, on les découvre en pleine galère à la recherche d'un boulot à Pôle emploi, perdus au beau milieu de la galaxie des services de La Poste, ou encore en politicards avertis prompts aux petits arrangements, n'hésitant pas à piocher sans vergogne dans une actualité bien chargée en la matière. Humour grinçant, cynisme, ironie mordante, tous les travers de notre époque sont prétextes à l'humour, pour un «Bonheur au quotidien» qui devrait plaire au plus grand nombre.

Le bonheur au quotidien, les 6-20 et 27 mai, 3 et 24 juin, 20h, Théâtre de Dix Heures, 36, Bd de Clichy, Paris 18e, 01 46 06 10 17