5 stands à ne pas rater au Salon de l'agriculture 2020

La plus grande ferme de France ouvre ses portes jusqu'au 1er mars à Paris Expo - Porte de Versailles.

Evènement incontournable de l'année, le Salon de l'agriculture se parcourt en famille ou entre amis. Plus d'un millier d'exposants et 38 000 professionnels sont présents pour faire découvrir le monde agricole. Quelques stands méritent le détour.

Les viandes bio

La viande bio sera dignement représentée au stand de l’Agence Bio. Les week-ends, dégustations de tartares de bœuf et de veau sont au programme. Puis du lundi 24 au mercredi 26, les acteurs de la filière feront une démonstration de leur savoir-faire : découpe de viande, préparation et dégustation de wok de bœuf et de veau, quizz autour de l’élevage (assiette de dégustation à gagner).

Pavillon 4 - Stand B010

Les Brasseurs de France

Comment fabrique-t-on de la bière ? Pour tout savoir sur ce processus fascinant, les Brasseurs de France ont installé une brasserie grandeur nature. On y apprendra tout sur les matières premières utilisées, le processus de fabrication, la diversité… Avec bien entendu dégustation à la clé.

Pavillon 2.2 - Allée B - Stand 038

Les fromages de chèvres

On le sait peu, mais la France est le premier pays producteur de lait et de fromages de chèvre. Frais ou sec, il en existe des centaines. L’interprofession du secteur (L’ANICAP) propose une immersion dans l’univers caprin sur son stand : Découverte du métier de chevrier en présence d’éleveurs, ateliers de dégustation de fromages, présentation de recettes créatives… Et pour les enfants : atelier maquillage et jeux avec goodies à gagner. Le tout en présence chèvres, évidemment.

Pavillon 1 - Stand 1M047

[© ANICAP]



Poiscaille

La start-up qui régale ses milliers d’abonnés avec du poisson frais issu de circuit court tiendra un stand au sein de Ferme Digitale. Il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de ses ambassadeurs. Des pêcheurs qui pratiquent une pêche durable seront sur place pour parler de leur métier. Des ateliers pour apprendre à préparer et découper les poissons dans les règles de l’art sont également prévus. Enfin, samedi 29 février, on annonce une « verticale d’huîtres », un blind test autour du célèbre coquillage (sur inscription, 2 sessions à 16h puis 17h).

Pavillon 4 - Stand B(4)133

Idéale, la vache égérie

C’est la visite incontournable du salon. Idéale, une Charolaise de 6 ans, a été sélectionnée pour être l’égérie de cette nouvelle édition SIA. Digne représentante de la première race allaitante de France et d’Europe, elle partage la vedette avec les 4 000 animaux répartis sur les différents pavillons. Impossible de la râter : elle se trouve à l’entrée du pavillon dans un espace spécialement dédié.

Pavillon 1