Le message hilarant d'un contrôleur SNCF fait le buzz

Certains contrôleurs SNCF peuvent se montrer très drôles. C'est le cas de celui de ce TGV Guingamp-Paris, qui, dimanche 24 janvier, a fait preuve de beaucoup d'humour dans son message d'accueil aux passagers.

L'un d'entre eux a filmé pour immortaliser cette savoureuse tirade, et la vidéo (ci-dessus) a déjà atteint des centaines de milliers de vues sur Youtube.

«Il faut savoir que ce train à une histoire mais... je ne la connais pas», a lancé le contrôleur dès ses premiers mots, déclenchant les rires des passagers. «À bord, pas de Wifi. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau social, je vous suggère d’engager la conversation avec votre voisin ou votre voisine, tout en respectant les gestes barrières, bien évidemment. À ce sujet, je vous informe que vous devez garder vos masques sur le visage, ceci pour préserver la sécurité de tous. Deuxième avantage, vous pourrez faire des grimaces au contrôleur sans qu’il s’en aperçoive. Notez tout de même que ces derniers sont eux aussi équipés de masque et qu’ils ont cette option également.»

«Dans quelques minutes, nous passerons parmi vous, n’hésitez pas à nous solliciter lors de notre passage dans votre voiture, a ajouté le contrôleur facétieux. Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer. Mais sachez aussi que vous avez le privilège de voyager sur la ligne SNCF qui emploie les contrôleurs et contrôleuses les plus beaux et sympathiques de tout le réseau ferroviaire français. Malheureusement aucun d’entre eux ne travaille le dimanche, vous n’en croiserez donc pas aujourd’hui. La SNCF et son équipage, moins beau que d’habitude mais heureusement masqué, vous souhaite un excellent voyage», a-t-il conclu.

Nul doute que les passagers ne risquent pas d'oublier leur voyage, plus joyeux que d'habitude en ces temps de pandémie.

