Perdue dans la mer du Nord, sa planche de surf est retrouvée à 650 km

Il n'y croyait plus. Lee Borgan, un surfeur anglais, a miraculeusement récupéré sa planche perdue il y a plusieurs mois alors qu'il s'adonnait à sa passion sur les côtes anglaises. Un couple l'a en effet retrouvée à près de 650 km de là.

Tout a commencé fin novembre, lorsque Lee – qui surfait dans la baie de Runswick, dans le nord-est de l'Angleterre – a vu couler sa planche à pic, alors que son leash s'était détaché de sa cheville.

Sans grand espoir de la remettre la main dessus, Lee avait quand même publié un message sur son compte Facebook, dans lequel il expliquait être très attaché à cette planche Walden Board bleu et jaune qu'il possède depuis plus de 10 ans. «Ma planche a été vue pour la dernière fois flottant dans la mer, apparemment emportée par le courant», avait-il ajouté.

Une trouvaille partagée sur Facebook

Et il a bien fait d'y coire, puisqu'un peu plus d'un mois plus tard, Stephanie et Jake – un couple âgé d'une vingtaine d'années – ont retrouvé la planche de Lee, échouée sur une plage d'une île de l'archipel britannique des Shetland, situé dans l'extrême nord de l'Ecosse.

Sans savoir à qui elle appartenait, ils ont décidé à leur tour de partager leur trouvaille sur un groupe Facebook dédié aux objets insolites échoués sur cet archipel britannique. Grâce aux réseaux sociaux, plusieurs personnes ont de fil en aiguille fini par faire le lien entre la planche perdue de Lee et celle retrouvée en Ecosse.

«Je n'y croyais pas», a témoigné Lee, qui a immédiatement contacté Stephanie pour récupérer son bien. «J'ai été prudente au début, mais Lee m'a envoyé plusieurs photos de lui avec la planche. C'était clairement la sienne», a-t-elle raconté, expliquant qu'elle souhaitait absolument rendre la planche au bon propriétaire.

«Une chance qu'elle soit arrivée aux Shetland, sinon elle serait allée beaucoup plus loin», s'est félicité Lee, qui a dû encore attendre – notamment à cause du confinement en Angleterre – avant de récupérer sa planche.

Heureusement, Stephanie connaissait quelqu'un qui faisait des liaisons régulières entre les îles Shetland et l'Angleterre, qui a accepté de prendre en charge l'encombrant paquet. Lee a enfin pu retrouver son fidèle destrier : «elle a besoin de quelques petites réparations et d'un peu de peinture, mais à part cela, elle est intacte», s'est-il réjoui.