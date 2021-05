Nouvelle-Zélande : il est accusé d’avoir dessiné des pénis sur des nids-de-poule

Après avoir signalé à plusieurs reprises la présence des nids-de-poule dans sa ville de la Nouvelle-Zélande, Geoff Upson a opté pour une façon plus originale d’attirer l’attention des autorités. Mais leur réaction est contraire à ce qu’il espérait.

Dans une vidéo, le jeune homme explique «qu’il en a eu assez d’appeler Auckland Transport» alors depuis 2018, le Néo-zélandais a commencé a dessiner des pénis qui s’étendent sur plusieurs mètres autour des nids-de-poule. Et d’après le quotidien britannique The Guardian qui a illustré une photo sur Twitter, l’auteur des dessins en comptabiliserait déjà une centaine.

New Zealand man threatened with prosecution over penis pothole drawings https://t.co/a79rRDN6pl — The Guardian (@guardian) May 7, 2021

Mais sa démarche n’est pas au goût des services de la voirie de la ville qui souhaitent lancer une action judiciaire contre Geoff Upson. En effet, ce dernier a été contacté par la police la semaine dernière, à la suite d’un signalement enregistré concernant ses graffitis. Le conseil municipal estime que les dessins représentent «un risque pour la sécurité et une distraction dangereuse pour les conducteurs».

Dans sa déclaration, Auckland Transport avance que la route Old North Rd devrait être réparée et que tout graffiti serait signalé à la police. La porte-parole avertit aussi que «tous les frais de suppressions des graffitis seront facturés à tous les coupables». Mais ces menaces n’effraient pas Geoff Upson qui, malgré le fait de manquer de moyen pour payer, reste «ouvert à 100% sur ce sujet et acceptera ce que dit la loi».

Toutefois, le jeune Néo-zélandais fait également preuve d’une répartie efficace puisqu’il n’hésite pas à rétorquer que «Auckland Transport devrait cesser de s’inquiéter de le poursuivre pour avoir mis en lumière leurs échecs et au contraire avoir honte d’avoir laissé le réseau routier se retrouver dans un tel état de délabrement» rapporte Stuff.

Il se peut que Geoff Upson se soit inspiré de quelques exemples similaires qui remontent en 2019 à Middlesbrough, au Royaume-Uni ou encore en 2015, à Manchester. Les nids-de-poule des routes de ces villes, avaient également étaient mis en évidence à l’aide de phallus dessinés, tous corrigés en l’espace de quelques jours.