Ecosse : un bâtiment en forme d'emoji «crotte» suscite la polémique

Les habitants d’Edimbourg sont en colère. Un nouveau bâtiment est venu défigurer leur ville.

Le W Hôtel a coûté près d’un milliard de livres. Ce bâtiment, qui abrite un vaste espace commercial de 158.000 m2, est installé dans le quartier de Saint-James, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais l’édifice a beaucoup fait parler dans la capitale écossaise pour son design. En effet, selon les habitants, le W Hôtel serait la représentation du fameux émoji «crotte», présent sur tous les smartphones.

Man the new hotel in Edinburgh is horrendous. Like a golden pile of pure shite. pic.twitter.com/poa1AIICcV

— Crappy Cheapo Architecture (@CheapoCrappy) November 15, 2020