JO de Tokyo : une coach de pentathlon exclue pour avoir frappé un cheval

La fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) a officialisé samedi 7 août l’exclusion de la coach de l’équipe d’Allemagne, Kim Raisner, pour des coups portés à un cheval pendant l’épreuve.

Les faits se sont déroulés vendredi alors que l’athlète allemande Annika Schleu occupait la tête de la compétition. En bonne position pour décrocher une médaille olympique, la participante n’avait pas réussi à contrôler Saint Boy, l’animal tiré au sort pour cette épreuve équestre.

L’UIPM a suspendu la technicienne jusqu’à «la fin des Jeux d’Olympiques de Tokyo» en raison d’une «vidéo qui montre Mme Raisner frapper après le poing le cheval Saint Boy, monté par Annika Schleu», comme elle le décrit dans un communiqué paru ce samedi.

Clearly the horse is in distress as Annika Schleu of #GER in tears struggling to control him. Then her coach Kim Raisner violated the rules by punching the horse. Coach has now been disqualified from #Tokyo2020. Poor horse. #ModernPentathlon



