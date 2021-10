Lituanie : plus d'un kilo de clous et de vis retrouvés dans l’estomac d’un patient

Aussi improbable que cela puisse paraître, des médecins de l’hôpital du port de Klaipeda (Lituanie) ont annoncé avoir découvert plus d’un kilo de petits objets en métal, comme des clous et des vis, dans l'estomac d'un patient.

Après s’être plaint de graves douleurs abdominales, l'homme avait été examiné par les médecins de l'hôpital, qui ont passé son estomac aux rayons X.

Très vite, ils ont retrouvé divers objets métalliques dans ce dernier, certains mesurant jusqu’à 10 cm de long, qui avaient lacéré son estomac.

L’homme a ensuite été opéré durant trois heures. «Tous les corps étrangers, même les plus petits, ont été retirés de l’estomac du patient», a déclaré le chirurgien Sarunas Dailidenas.

Il était dans un état stable après l’opération. Une image des clous et vis retirés de son ventre a été fournie aux médias locaux par l'hôpital.

