Etats-Unis : à 9 ans, elle sauve sa famille en déverrouillant seule l'iPhone de son père

A seulement 9 ans, la petite Jayline a sauvé ses parents d'une intoxication au monoxyde de carbone en faisant preuve d'un remarquable sang-froid.

L'histoire, racontée par la chaîne de télévision locale Boston 25 News, se déroule dans la ville de Brockton, dans le Massachusetts. La semaine dernière, une forte tempête a privé d'électricité la maison familiale où vit la jeune fille.

Les parents de Jayline ont alors utilisé un générateur d'appoint mais celui-ci, défectueux, s'est mis à dégager du monoxyde de carbone, un gaz toxique et particulièrement dangereux car inodore.

Quelques minutes plus tard, la mère s'est plainte de maux de tête avant de s'écrouler au sol, inconsciente. Le père, également victime des effets du gaz, n'est pas parvenu à appeler les secours et a appelé ses enfants à l'aide.

Alertée par les cris, Jayline s'est précipitée sur l'iPhone de son père pour appeler les secours. La petite fille a alors eu la présence d'esprit de placer le téléphone devant le visage de son père pour le déverrouiller grâce à la fonctionnalité Face ID et d'appeler le 911, le numéro des urgences.

Une fois les secours alertés, Jayline a emmené sa petite-sœur hors de la maison. Avec l'aide des voisins, ses parents ont finalement pu être évacués de la maison et transportés à l'hôpital.

«Si Jayline n'avait pas été dans la maison, je ne serai pas là aujourd’hui», a déclaré sa mère à son réveil. Devenue une héroïne locale, Jayline s'est vue remettre un prix par son école pour avoir «sauvé des vies».

“I unlocked it by using my dad’s face”



9-year-old hero Jayline Brandao of Brockton knew her mom & dad were in trouble.



Fatal levels of carbon monoxide filled her family’s home, she unlocked her dads phone, dialed 911 & even called neighbors!



Her amazing story



6pm@boston25 pic.twitter.com/S6yfAR7D8K

— Scott McDonnell (@ScottMcDonnell_) November 1, 2021