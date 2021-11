Elle confond un AirPod avec un analgésique et passe un appel depuis son ventre

Une influenceuse américaine de 27 ans a assuré sur TikTok avoir avalé son AirPod, le confondant avec un comprimé d’Ibuprofène 800, avant de parvenir à l'expulser de façon naturelle.

Dans une vidéo devenue virale, Carli Bellmer explique sa mésaventure : «Donc, j'ai mangé mon putain d'AirPod gauche. Je me glissais dans mon lit, j'avais un ibuprofène 800 dans une main et mon putain d'AirPod - mon écouteur gauche - dans l'autre.» Un fait qui selon elle, a été vérifié lors d’une radiographie de son estomac.

En effet, la jeune femme explique avoir tenté de vomir à plusieurs reprises son écouteur sans fil. Des tentatives restées sans succès. Elle s'est donc rendue à l’hôpital où une radio a confirmé la présence de l'objet dans son corps.

Son AirPod passe un appel depuis son ventre

L’influenceuse originaire de Boston explique également qu’avant que son corps n’évacue l’AirPod, celui-ci a envoyé un message vocal audible à un ami depuis son estomac. Une situation qui peut s’expliquer par la connexion Bluetooth maintenue entre l’écouteur et le téléphone de la jeune femme. «C'est comique maintenant, mais c'était très effrayant sur le moment» se souvient-elle.

Pour certains internautes, Carli Bellmer raconte des histoires et veut simplement faire le buzz. Pour d’autres, cette situation est compréhensible puisqu’une pilule d’ibuprofène 800 est de forte taille et peut être confondue avec un écouteur. L’influenceuse, de son côté, rappelle qu'elle n'est pas la première à avoir été confrontée à ce tte situation et que sa vidéo avait été faite «à des fins éducatives.»