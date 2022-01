Une mère trouve un sachet de crystal meth dans le paquet de céréales de ses enfants

C’est une découverte inattendue qu’à fait cette maman anglaise, en donnant le petit-déjeuner à ses quatre enfants, puisqu’un sachet rempli de crystal meth est tombé de leur paquet de céréales.

Comme l’a rapporté le Daily Mail le 29 décembre dernier, cette maman de 25 ans, qui répond au nom de Haisam Nassir, était en train de verser dans des bols, le contenu de la boîte de la marque Golden Morn, lorsque les céréales ont cessé de couler. Pourtant, la mère des quatre enfants sentait que le paquet était encore à moitié plein.

Elle s’est ainsi questionnée, avant de procéder à une fouille plus approfondie. En glissant sa main dans la boîte, elle a alors senti qu’un petit sac supplémentaire se trouvait à l’intérieur et empêchait le reste des flocons de maïs croquants de tomber du contenant. Elle a donc retiré le sachet en plastique et a remarqué qu’il était rempli de mystérieux cristaux blancs.

Un sachet de 450 grammes

Suspicieuse, elle s’est tournée vers Google pour entreprendre une rapide recherche. Choquée, lorsqu’elle a réalisé que ce qu’elle manipulait était en fait de la méthamphétamine, Haisam Nassir a dans la foulée apporté le sachet de crystal meth au poste de police situé dans le compté d’Essex, au nord-est de Londres. Les agents, qui étaient très stupéfaits face à cet énorme sachet de 450 grammes, ont ensuite confirmé ses pires craintes.

Horrifiée par cette découverte, Haisam Nassir a déclaré être «vraiment choquée et que le contenant était vraiment énorme puisqu’il occupait la moitié de la boîte». Il faut dire que cela faisait déjà quatre jours d’affilée que ses enfants avaient entamé la boite de céréales.

«Ça aurait pu très mal se terminer»

«Un morceau de céréales pointu aurait facilement pu y faire un trou. Mon aînée est très indépendante et se sert elle-même son petit-déjeuner. Elle aurait pu si facilement le manger. Imaginez que le paquet se soit déchiré, ça aurait pu avoir un impact mortel. Ça aurait pu très mal se terminer, j’aurais pu passer de maman de quatre enfants à maman de personne», s’est confiée avec panique la jeune mère de famille.

Haisam Nassir a bien évidemment conduit en urgence ses enfants à l’hôpital, redoutant qu’ils aient consommé sans le savoir une partie de la drogue. Heureusement, un médecin a confirmé qu’ils n’avaient pas été touchés.

La métamphétamine est une substance de drogue réputée pour être addictive et dévastatrice puisqu’elle crée une sensation de plaisir agissant sur le cerveau. Elle peut provoquer une hypertension artérielle, une arythmie cardiaque, un AVC, des convulsions, une crise cardiaque et entraîner la mort.