Record : Flossie, bientôt 27 ans, devient le plus vieux chat du monde

Flossie, un chat britannique qui fêtera bientôt ses 27 ans, a été officiellement reconnu par le Guiness World Records comme étant le chat encore vivant le plus vieux du monde.

L’équivalent d’un humain âgé de 120 ans. Le Guinness World Records a décerné ce jeudi à Flossie, une chatte britannique, le titre de plus vieux chat du monde, à l'âge record de 26 ans et 329 jours. Bien que malvoyante et sourde, elle serait en bonne santé.

Flossie avait été adoptée en août dernier par Vicki Green à l'association britannique de protection des chats Cats Protection. La propriétaire était particulièrement étonnée en découvrant le carnet de santé du félin : «je savais dès le départ que Flossie était un chat spécial, mais je n'imaginais pas que je partagerais ma maison avec le détenteur du record du monde» a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Flossie is living out her final years in style pic.twitter.com/6ENuHGTk4q — Guinness World Records (@GWR) November 24, 2022

«Elle est si affectueuse et joueuse, ce qui est particulièrement agréable quand on se souvient de son âge. Je suis très fière que Cats Protection m'ait trouvé un chat aussi extraordinaire», a-t-elle ajouté.

Une vie de chat semée d’embûches

Née le 29 décembre 1995, Flossie a vécu plusieurs années comme un chaton errant aux alentours de l’hôpital Merseyside à Liverpool (nord-ouest), avant d’être adoptée par un employé de l’hôpital, avec qui elle aura vécu dix ans jusqu’au décès de ce dernier.

C’est alors la sœur du défunt propriétaire qui la recueille, avant de mourir à son tour quatorze ans plus tard. Elle avait ensuite été confiée aux bénévoles de Cats Protection.

«Nous avons été sidérés lorsque nous avons vu que le dossier vétérinaire de Flossie indiquait qu'elle avait 27 ans», a précisé Naomi Rosling, coordinatrice de la branche de l'organisation caritative, dans un communiqué.

Si le record historique du chat ayant vécu le plus longtemps revient toujours à Crème Puff, mort à l’âge de 38 ans et trois jours, cette histoire pourrait bien encourager de futurs propriétaires à adopter des chats âgés, souvent abandonnés à la suite du décès de leur propriétaire.