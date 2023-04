2,10 m, 91 kg... Voici Zeus, le plus grand chien du monde

Selon le Guinness des records, Zeus, jeune dogue allemand de 3 ans, est le plus grand chien du monde, du haut de ses plus de deux mètres sur ses pattes arrière, et de ses 91 kilos.

Un molosse impressionnant. A 3 ans, Zeus, jeune dogue allemand résidant à Bedford, au Texas, est déjà le plus grand chien du monde. Selon le Guinness des records, il mesure 1,04 mètre au garrot et 2,10 mètres lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière, pour 91 kilos.

Selon sa propriétaire, Britanny Davis, Zeus est un gros mangeur, pouvant ingurgiter 10 à 12 bols de nourriture sèche deux fois par jour, en plus des œufs au plat et des carottes, ces mets préférés.

Malgré son gabarit (très) imposant, Zeus reste un grand bébé, gourmand, et très complice avec les enfants de sa propriétaire.

Une star locale

Zeus est une veritable vedette, notamment lorsqu’il se rend au marché fermier de Dallas. En effet, il est connu de tous les commerçants.

Derrière cette force naturelle, l’animal a une grande crainte de l’orage et du vent. En cas de mauvais temps, Zeus cherchera ainsi à se cacher, même si cela s’avère compliqué, compte-tenu de sa taille.

A noter que malgré son physique, le chien est en bonne santé, mais nécessite le suivi attentif d’un vétérinaire.